Roma, 13 dicembre 2018 - Terminata la due giorni di Champions League, l'appuntamento infrasettimanale con le coppe europee si conclude oggi, giovedì 13 dicembre, con l'ultimo turno di Europa League 2018/19 che vede le italiane impegnate scendere in campo con due situazioni completamente differenti alle spalle. Si comincia alle 18.55 con la Lazio che, già qualificata e certa del secondo posto nel gruppo H, ospita all'Olimpico la capolista del girone, l'Eintracht Francoforte, forte del 4-1 rifilato ai biancocelesti nel match d'andata. Alle 21 è il turno del Milan, nella ostica trasferta del Pireo che lo contrappone all'Olympiacos: in palio un posto ai sedicesimi di finale. Ai rossoneri basta un pari in virtù della situazione attuale (+3 in classifica sui rivali, ndr), ma una vittoria potrebbe aiutare gli uomini di Gattuso a raggiungere il primo posto nel gruppo F in caso di mancata vittoria da parte del Betis Siviglia contro la cenerentola Dudelange. In caso di qualificazione, i rossoneri raggiungerebbero ai sedicesimi non solo i biancocelesti, ma pure Inter e Napoli, reduci dalla delusione del martedì sera che le ha viste mancare all'ultima giornata l'accesso agli ottavi di Champions League.

Dove vedere le partite in tv. Entrambi i match di Europa League sono disponibili su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252, è possibile inoltre assistere alla sfida tra Lazio e Eintracht in chiaro su Tv8. Per quanto riguarda lo streaming, gli appassionati possono seguire le partite tramite il servizio Sky Go.

Lazio-Eintracht Francoforte, segui la diretta dalle 18.55

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Luis Alberto; Correa. Allenatore: Inzaghi.



EIintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp; Russ, Hasebe, Falette; Da Costa, De Guzman, Fernandes, Tawatha; Gacinovic; Haller, Jovic. Allenatore: Hutter.

Arbitro: Halil Umut Meler (Turchia)

In tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Tv8

Olympiacos-Milan, segui la diretta dalle 21

Olympiacos (4-2-3-1): José Sà; Elabdellaoui, Vukovic, Cissé, Torosidis; Guilherme, Camara; Podence, Fortounis, Nahuel; Guerrero. Allenatore: Pedro Martins.



Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Benoit Bastien (Francia)

In tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252