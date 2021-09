Roma, 16 settembre 2021 - Prima giornata della fase a gironi di Europa League per Napoli e Lazio. Dopo gli esordi in Champions League di Juventus, Atalanta, Inter e Milan, oggi è l'Europa League ad accendere i motori. Il clamoroso autogol di Strakosha condanna la Lazio alla sconfitta contro il Galatasaray. I biancocelesti perdono 1-0 nella bolgia di Istanbul, nella prima gara del gruppo E nella fase a gironi di Europa League, in una partita che vive per metà di poche emozioni e per l'altra di fiammate improvvise. Per il Napoli pareggio sul campo del Leicester nella prima giornata del girone C. Sotto 2-0 per i gol di Perez e Barnes, la squadra di Spalletti è stata trascinata da Osimhen, che con una doppietta al 69' e al 87' ha permesso alla squadra azzurra di tornare in Italia con un punto.

Il tabellino di Galatasaray-Lazio

Galatasaray-Lazio: 1-0

Galatasaray (4-3-3): Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Berkan Kutlu, Taylan (33' st Emre KÕlÕnc), Cicaldau (45' st Mohamed); Morutan (40' st Feghouli), Kerem Akturkoglu (34' st Babel), Halil (46' st Luyindama) (13 Cipe, 5 Ozturk, 19 Omer Bayram, 24 Kaan Arslan, 30 Atalay Babacan, 90 Diagne). All.: Terim.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto (21' st Basic), Lucas Leiva (38' st Cataldi), Akpa-Apro (56' st Milinkovic-Savic), Zaccagni, Immobile (11' st Muriqi), Felipe Anderson (21' st Pedro) (25 Reina, 41 Furlanetto, 4 Patric, 5 Escalante, 26 Radu, 27 Moro, 77 Marusic). All.: Sarri.

Arbitro: Jug (Slo).

Reti: nel st 22' Strakosha (aut.) Angoli: 4 a 2 per il Galatasaray. Recupero: 0' e 4' Ammoniti: Muslera, Akpa-Akpro, Muriqi e Zaccagni per gioco falloso.

Conference League: Roma-Cska Sofia 5-1

Leicester-Napoli, il tabellino

Leicester- Napoli 2-2

Leicester (4-3-3): Schmeichel, Castagne, Vestergaard, Evans (1' st Soyuncu), Bertrand, Perez (1' st Tielemans), Ndidi, Soumare (32' st Maddison), Daka (25' Lookman), Iheanacho (43' st Vardy), 7 Barnes. (12 Ward, 33 Thomas, 20 Choudhury, 11 Albrighton, 22 Dewsbury-Hall, 18 Amartey). All.: Rodgers.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Malcuit (38' st Juan Jesus), Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo, Ruiz, Anguissa (38' st Petagna), Lozano (19' Politano), Zielinski (18' st Elmas), Insigne (29' st Ounas), Osimhen. (16 Idasiak, 72 Boffelli, 59 Zanoli, 44 Manolas). All.: Spalletti.

Arbitro: Martins (Por).

Reti: nel pt 8' Perez; nel st 19' Barnes, 24' e 42' Osimhen. Angoli: 8 a 2 per il Napoli. Recupero: 2' e 5'. Espulsi: Ndidi (48' st) per doppia ammonizione. Ammoniti: Soumare, Di Lorenzo, Vestergaard, Soyuncu e Rrahmani per gioco falloso.