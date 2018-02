Roma, 22 febbraio 2018 - Italiane in campo oggi per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. E se c'è chi - almeno sulla carta - dovrebbe trovarsi il cammino in discesa per il passaggio del turno come il Milan contro Ludogorets (3-0 per i rossoneri il risultato dell'andata), c'è anche chi è chiamato all'impresa come Atalanta che ospita il Borussia Dortmund (3-2 in casa dei tedeschi). Anche la Lazio ci vuole credere, anche se parte dalla sconfitta per 1-0 dell'Olimpico contro lo Steaua Bucarest. Poche chance si rimonta, invece, per il Napoli, reduce dal netto 1-3 del San Paolo contro il Lipsia anche se Sarri non perde la speranza. Ecco dunque le ultimissime sulle squadre con probabili formazioni, orari delle partite e dove vederle in tv.

Europa League, tabellone e risultati live

RB Lipsia- Napoli, segui la diretta testuale dalle 19

RB Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Konatè, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Ilsanker, Forsberg, Bruma; Poulsen, Werner. Allenatore: Hasenhuttl

Napoli (4-4-2): Sepe; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Hysaj; Rog, Diawara, Zielinski; Ounas, Callejon, Insigne. Allenatore: Sarri

Abritro: Taylor (Inghilterra)

IN TV: Il match sarà trasmesso da Sky, sui canali Sky Calcio 1 HD e Sky Sport 1 HD

Sarri: "Lipsia favorito ma con la giusta follia possiamo farcela"

Lazio-Steaua Bucarest, segui la diretta testuale dalle 19

Lazio: (3-5-2): Strakosha; Wallace, de Vrij, Caceres; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. Allenatore: Inzaghi

Steaua Bucarest (4-2-3-1): Vlad; Benzar, Gaman, Planic, Junior Morais; Pintilii, Nedelcu; Man, Budescu, F. Tanase; Gnohere'. Allenatore: Dica

Arbitro: Vincic (Slovenia)

IN TV: Il match sarà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport 3 e Sky Calcio 2

Atalanta-Borussia Dortmund, segui la diretta testuale dalle 21.05

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Spinazzola; Ilicic; Petagna, Gomez. Allenatore: Gasperini

Borussia Dortmund (4-1-4-1): Burki; Piszczek, Sokratis, Topak, Toljan; Castro; Dahoud, Pulisic, Reus, Schurrle; Batshuayi. Allenatore: Stoger

Arbitro: Gil Manzano (Spagna)

IN TV: Il match sarà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD

Milan-Ludogorets, segui la diretta dalle 21.05

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Montolivo; Borini, Andre' Silva, Cutrone. Allenatore: Gattuso

Ludogorets (4-2-3-1): Renan; Cicinho, Plastun, Natanel, Sasha; Anicet, Dyakov; Wanderson, Marcelinho, Lukoki; Keseru. Allenatore: Dimitrov

Arbitro: Undiano Mallenco (Spagna)

IN TV: Il match sarà trasmesso in chiaro da TV8, mentre Sky la proporrà sul canale Sky Sport 1