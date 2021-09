Bologna, 15 settembre 2021 – Anche per l’Europa League è arrivato il momento di aprire i battenti. Due le squadre italiane impegnate nella seconda competizione europea più importante: la Lazio, che se la vedrà contro il Galatasaray all’esordio, e il Napoli, che alla 1° giornata se la vedrà contro il Leicester. Sia per Sarri che per Spalletti l’obiettivo è quello di passare il turno, un’impresa non impossibile viste le avversarie delle italiane nei rispettivi gironi.

Europa League, calendario e risultati

PROBABILI FORMAZIONI E ORARI TV

Galatasaray-Lazio (giovedì ore 18.45, Sky e Dazn)

Galatasaray (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Digne.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Basic; Zaccagni, Muriqi, Felipe Anderson.



Leicester-Napoli (giovedì ore 21.00, Sky, Dazn e TV8)

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Lozano; Osimhen.