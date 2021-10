Roma, 21 ottobre 2021 - Lazio-Marsiglia e Napoli-Legia Varsavia sono le due partite che coinvolgono le formazioni italiane nella terza giornata di Europa League. Dopo la due giorni di Champions League che ha visto Inter e Juventus vincere e Milan e Atalanta perdere, si passa all'Europa League. Si parte alle 18.45 con la gara della Lazio, attesa all'Olimpico dal Marsiglia. Nel gruppo E i biancocelesti sono a 3 punti dopo due giornate: un successo contro i transalpini garantirebbe un salto di qualità verso la qualificazione. Sarri farà turnover, ma senza grande stravolgimenti. Giocano quindi big come Acerbi, Felipe Anderson e Immobile. A centrocampo si rivedrà Luis Alberto dal primo minuto.

Lazio-Marsiglia, orari tv e probabili formazioni

Europa League, 3a giornata: orari tv e probabili formazioni delle italiane

Alle 21 invece scende in campo il Napoli. Dopo un pareggio e una sconfitta nelle prime giornate, la squadra di Spalletti non può sbagliare contro la capolista del gruppo C: serve una vittoria allo stadio Diego Armando Maradona. Pronti almeno quattro cambi di formazione. Spalletti dovrebbe tenere inizialmente fuori Osimhen, ma non Koulibaly e Insigne. In attacco giocherà uno fra Mertens e Petagna.

Lazio-Marsiglia: probabili formazioni e tv

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Olympique Marsiglia (3-3-3-1): Pau Lopez; Saliba, Alvaro Gonzalez, Luan Peres; Gueye, Kamara, Guendouzi; Under, Payet, De La Fuente; Milik. Allenatore: Sampaoli.

Arbitro: Aytekin (Ger).

Tv: diretta dalle 18.45 su Sky Sport. In streaming sulle app di Dazn, Sky Go e Now TV.

Napoli-Legia Varsavia: probabili formazioni e tv

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens. Allenatore: Spalletti.

Legia Varsavia (4-2-3-1): Tobiasz; Johansson, Wieteska, Kharatin, Ribeiro; Slisz, Josue; Kastrati, Muci, Luquinhas; Emreli. Allenatore: Michnjewicz.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna).

Tv: diretta dalle 18.45 in chiaro su TV8 e su Sky Sport. In streaming sulle app di Dazn, Sky Go e Now TV