Roma, 15 febbraio 2018 - Sorride solo il Milan. Bilancio in negativo per le italiane impegnate stasera in Europa League 2018. Nell'andata dei sedicesimi, i rossoneri di Gattuso ipotecano il passaggio del turno, vincendo 3-0 a Razgard contro il Ludogorets, capolista del campionato bulgaro. Tutto in salita il ritorno per il Napoli, che al San Paolo è stato sconfitto 3-1 dalla squadra rivelazione della Budesliga, il Lipsia. In Germania servirà un miracolo. Sarà invece più facile recuperare lo svantaggio per la Lazio, battuta in Romania 1-0 dallo Steaua Bucarest. Perde ma esce a testa alta dal Signal Iduna Park l'Atalanta che cede 3-2 in casa del Borussia Dortmund, dopo essere stata in vantaggio per 2-1. Aperto il discorso qualificazione. Ecco tutti i risultati di oggi.

Ludogorets- Milan 0-3, rivivi la diretta

Tabellino

Marcatori: 45' Cutrone (M), 18' st rig. R. Rodriguez (M), 47' st Borini (M).

Ludogorets (4-2-3-1): Renan; Cicinho, Plastun, Moti, Sasha; Anicet, Dyakov; Lukoki (36' st Kovachev), Marcelinho (33' st Campanharo), Vura; Swierczok (46' Wanderson).

A disp.: Broun, Forster, Terziev, Goralski.

All.: Dimitrov.

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Abate (15' st R. Rodriguez), Bonucci, Romagnoli, Calabria; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone (20' st André Silva), Calhanoglu (30' st Borini).

A disp.: A. Donnarumma, Zapata, Musacchio, Montolivo. All.: Gattuso.

Arbitro: Mazic (Serbia).

Note. Ammoniti: Abate (M); Lukoki (L). .

Borussia Dortmund-Atalanta 3-2, rivivi la diretta

Tabellino e pagelle

Borussia Dortmund: Burki 5.5; Piszcek 5, Sokratis 6, Toprak 5.5, Toljan 5.5; Castro 6, Weigl 5.5 (36' st Dahoud sv); Pulisic 6.5 (40' st Isak sv), Reus 5.5 (17' st Gotze 6.5), Schurrle 6.5; Batshuayi 7.

In panchina: Weidenfeller, Zagadou, Sahin, Beste. Allenatore: Stoger 6.5

Atalanta: Berisha 6; Toloi 5, Caldara 6 (40' st Palomino 5.5), Masiello 6; Hateboer 6.5, Cristante 6.5, de Roon 6.5, Freuler 6.5, Spinazzola 6.5; Ilicic 8 (43' st Petagna sv), Gomez 6.5 (31' st Gosens sv).

In panchina: Gollini, Mancini, Castagne, Cornelius. Allenatore: Gasperini 6.5.

Arbitro: Daniel Stefanski (Polonia) 5.

Reti: 30' pt Schurrle; 6' e 11' st Ilicic, 20' e 46' st Batshuayi.

Note: serata serena, terreno in ottime condizioni.

Ammoniti: Piszczek, Weigl, Cristante, Hateboer, Schurrle, Batshuayi.

Angoli: 5-4. Recupero: 2' pt, 4' st

Napoli-Lipsia 1-3, rivivi la diretta

Formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Hysaj; Rog, Diawara, Hamsik, Ounas, Callejon, Zielinski. All. Sarri.

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann; Kampl, Keita, Sabitzer, Bruma; Poulsen, Werner. All. Hasenhüttl.

Steaua Bucarest- Lazio 1-0, rivivi la diretta

Formazioni ufficiali

Steaua (4-2-3-1): Vlad; Benzar, Gaman, Planic, Morais; Pintilii, Nedelcu; Man, Budescu, Tanase; Gnohere.

A disp. Stancioiu, Man, Coman, Popescu, Cristian Tanase, Enache, Momcilovic, Teixeira.

All. Nicolae Dica.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Caceres; Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Nani; Caicedo. A disp. Guerrieri, Wallace, Radu, Lulic, Patric, Felipe Anderson, Immobile.

All. Simone Inzaghi.

Arbitro: Deniz Aytekin (Germania).

TUTTE LE GARE IN PROGRAMMA - Martedì si è giocata Stella Rossa - Cska Mosca ed è finita 0-0. Oggi alle 19 si giocano Astana - Sporting Lisbona, Marsiglia - Braga, Spartak Mosca - Athletic Bilbao, Ostersund - Arsenal, Real Sociedad - Salisburgo e Nizza - Lokomotiv Mosca. Alle 21.05 si giocano Partizan Belgrado - Plzen, Olympique Lione - Villarreal, Celtic-Zenit, Aek-Dinamo Kiev e Copenaghen - Atletico Madrid. Il ritorno è previsto per giovedì 22 febbraio, salvo diversi accordi. Il giorno seguente, venerdì 23, si terrà il sorteggio degli ottavi di finale in gare di andata e ritorno l’8 e 15 marzo. La finale di Europa League si giocherà il 16 maggio a Lione.