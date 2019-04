Napoli, 4 aprile 2019 - Differenza di motivazioni: è racchiusa tutta qui la causa della debacle del Napoli al Castellani di Empoli, un campo che è storicamente foriero di cattive notizie per i campani.



TOSCANA ANCORA FATALE - Infatti, prima del 2017, i partenopei non avevano mai espugnato l'impianto toscano in Serie A. A rendere ancora più tabù la situazione ci ha pensato la presenza di Diego Farias tra le fila della banda Andreazzoli: con quello di ieri, il brasiliano ha segnato ben 4 volte agli azzurri, la sua vittima preferita in un massimo campionato che mai alla 30esima giornata aveva visto un gap così largo tra prima e seconda in classifica (18 punti). Insomma, una resa anticipata che non è piaciuta a nessuno, a cominciare da un Carlo Ancelotti furioso a fine partita. Frasi di circostanza, visto che comunque anche un eventuale successo al Castellani mai avrebbe riaperto la lotta scudetto? Difficile non credere alla sincerità dell'allenatore emiliano, un vincente che conosce la ricetta appunto per vincere: mai staccare le mani dal manubrio, tanto per usare una metafora mutuata dal ciclismo. In realtà, la lezione non è inedita neanche per lo stesso Napoli, che nella scorsa stagione, sotto la gestione Sarri, fece un errore simile, seppur a competizioni invertite: per concentrarsi sul campionato, salvo poi perdere tutto in questa Toscana che si conferma fatale, abbandonò le coppe e alla fine concluse l'annata con un proverbiale pugno di mosche in mano.



MANCANZA DI MENTALITA' - In quel caso fu il fitto turnover dell'attuale allenatore del Chelsea a finire nel mirino: stavolta, sapendo che Ancelotti fa sempre ruotare i suoi uomini, la colpa sembra essere proprio dei protagonisti in campo, ieri in balia di un Empoli sì grintoso e voglioso, ma aiutato parecchio dalla giornataccia degli ospiti. Basti pensare ai clamorosi errori di concentrazione di Kalidou Koulibaly o alla leggerezza nei contrasti (un inedito!) di Allan, senza tralasciare un attacco abulico che appena pochi giorni fa aveva schiantato la Roma. Il risultato che ne viene fuori è una figuraccia senza precedenti nell'era Ancelotti perché, a differenza del 3-0 subito a Marassi sponda Sampdoria, stavolta ci sono zero attenuanti. Zero, come i punti che il Napoli porta a casa da un Castellani che riapre una vecchia ferita: la mancanza della giusta mentalità, quella che non si può comprare sul mercato e che, a quanto pare, neanche uno degli allenatori più vincenti di sempre è riuscito a portare.



© Riproduzione riservata