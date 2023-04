Empoli-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Milano, 22 aprile 2023 - I quindici punti restituiti alla Juventus sconquassano la classifica di Serie A, con i bianconeri di nuovo terzi a 59 punti, seguiti dalla Roma quarta a quota 56, il Milan quinto a quota 53 e l’Inter addirittura sesta a 51. Di fatto, oggi i nerazzurri di Simone Inzaghi sono distanti ben cinque punti dalla Champions League. Non possono più essere commessi passi falsi dopo l’undicesima sconfitta in campionato maturata nell’ultima di Serie A contro il Monza, un rendimento ampiamente insufficiente e in parte mitigato dal buon percorso nelle coppe con l’Inter in semifinale di Champions e in semifinale di Coppa Italia. E proprio nell’ottica del ritorno contro la Juventus in programma il 26 il tecnico interista medita un ampio turnover per la gara di Empoli. Ma il risultato pieno sarà d’obbligo per riprendere la corsa ai primi quattro posti che dopo il difficile mese tra marzo e aprile si è fatta decisamente più complicata.

Milan e Inter: la rincorsa Champions passa dal campionato

Probabili formazioni

Tanti i possibili cambi di Simone Inzaghi per la trasferta di domenica 23 aprile a Empoli. Confermato il modulo, in porta Handanovic andrà a sostituire Onana, in difesa De Vrij come perno centrale, ai lati D’Ambrosio e Acerbi braccetti, mentre sulle fasce spazio a Gosens e Bellanova in luogo di Dimarco e Dumfries. In mezzo ritorna titolare Gagliardini al posto di Barella, con Brozovic centrale e Calhanoglu mezzala. In avanti inedita coppia composta da Lukaku e Correa. Nell’Empoli 4-3-1-2 con Ebuehi, Ismajli, Luperto e Parisi in difesa, Fazzini, Marin e Bandinelli a centrocampo, Baldanzi rifinitore dietro Caputo e Cambiaghi.

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Zanetti. Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore: Inzaghi.

Precedenti nettamente a favore dell'Inter

Sono 40 i precedenti tra Empoli e Inter con 32 vittorie nerazzurre, 4 pareggi e 4 vittorie empolesi. L’ultima è relativa alla gara di andata quando i toscani sbancarono San Siro per zero a uno. Il primo precedente invece risale al 1983/1984 in Coppa Italia nel Girone 4 con la vittoria nerazzurra in casa per tre a uno grazie ad un rigore di Salvatore Bagni e alla doppietta di Antonio Sabato. Gli allenatori erano Gigi Radice per l’Inter e Vincenzo Guerini per l’Empoli. Nel periodo recente, prima della sconfitta all’andata, l’Inter aveva vinto dieci partite consecutive contro l’Empoli. In generale i nerazzurri hanno vinto oltre l'80% delle partite contro la squadra toscana.

Dove vederla in tv

Si gioca al Castellani di Empoli domenica 23 aprile con calcio d’inizio alle ore 12.30 e con doppia diretta televisiva. Live su Dazn, visibile su app tramite smart tv o dispositivi mobile e diretta anche su Sky sui canali Sky Sport 1, 201, Sky Sport Calcio, 202, Sy Sport 4K, 213, e Sky Sport 251. In streaming su Sky Go e Now Tv. Su Dazn telecronaca di Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni, su Sky toccherà invece a Riccardo Gentile con Lorenzo Minotti.

