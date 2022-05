Empoli, amichevole di beneficenza con la Nazionale ucraina

Empoli, 17 maggio 2022 - L'Empoli di Aurelio Andreazzoli è pronto ad affrontare la Nazionale ucraina nell'amichevole in programma questa sera, martedì' 17 maggio, al Castellani. La squadra toscana farà da avversario in un test utile alla selezione guidata in panchina da Oleksandr Petrakov per avvicinarsi al meglio agli spareggi mondiali di giugno, contro la Scozia a Glasgow l'1 e poi, se vincerà, a Cardiff contro il Galles. Senza Zinchenko, Yarmolenko e Malinovskyi, che si aggregheranno ai compagni solo a fine maggio, ossia al termine dei campionati nelle squadre dove sono ingaggiati, l'Ucraina questa mattina si è allenata al Centro tecnico federale di Coverciano.

Ricavato in beneficenza

Il resta della preparazione è andata in scena fino a questo momento in Slovenia, con il ct Petrakov che ha a disposizione solamente i calciatori tesserati per le squadre del campionato nazionale, da tempo stoppato a causa della Guerra. La compagine gialloblù ha comunque già affrontato un'amichevole in Germania lo scorso 11 maggio, imponendosi ai danni del Borussia Mönchengladbach per 2-1 grazie ai gol di Mykhaylo Mudryk e Oleksandr Pikhalyonok. I fondi raccolti in occasione della sfida con l'Empoli, in accordo con la Federazione ucraina, saranno devoluti interamente a Ukraine United24, piattaforma lanciata dal presidente Volodymyr Zelenskyy come sede principale per la raccolta di donazioni di beneficenza a sostegno dell'Ucraina, trasferiti sui conti ufficiali della Banca nazionale ucraina e assegnati dai ministeri per coprire le esigenze più urgenti.

