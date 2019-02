Milano, 8 febbraio 2019 - Il Nantes ha deciso ufficialmente di ritirare la maglia numero 9 di Emiliano Sala, all'indomani del ritrovamento del corpo dell'attaccante argentino fra i resti dell'aeroplano precipitato nel canale della Manica. Una scelta fortemente caldeggiata da tutti i tifosi del club francese, del quale il classe '90 ha fatto parte per le ultime tre stagioni e mezzo. "Emiliano ha lasciato il segno. Ecco perché, come anche molti fan desiderano, voglio onorarlo ritirando la sua maglia numero 9", racconta il presidente Waldemar Kita. "Perché Emiliano Sala farà sempre parte delle leggende che hanno scritto la grande storia del FC Nantes", aggiunge il profilo Twitter dei 'Canarini'.

In queste ore intanto stanno arrivando messaggi di cordoglio da tutto il mondo del calcio e dello sport. Giocatori e società si stanno unendo nel ricordo di Sala, la cui famiglia ha voluto ringraziare così: "Grazie a tutti voi per l'affetto ed il sostegno in quello che è il momento più doloroso della nostra vita. Vedere il mondo intero riunirsi per accompagnarci nella nostra ricerca è stato un aiuto infinitamente prezioso ed è grazie a voi che possiamo iniziare a piangere per nostro figlio e nostro fratello. Venerdì mattina, i nostri pensieri si rivolgono anche a David Ibbotson e alla sua famiglia, nella speranza che le autorità possano fare di tutto per trovarlo".

A dir poco spiacevole invece il contenzioso che rischia di crearsi fra il Nantes e il Cardiff, società di Premier League che aveva appena acquistato Sala per 15 milioni di sterline. Secondo la BBC, i transalpini pretendono il pagamento diluito in tre anni, come pattuito al momento di chiudere l'affare. Il Cardiff prima di onorare l'accordo chiede che venga fatta chiarezza sulla vicenda.