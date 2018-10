Francoforte, 3 ottobre 2018 – La Lazio è atterrata in Germania, a Francoforte, dove domani alla Commerzbank Arena affronterà i padroni di casa dell'Eintracht. Entrambe sono in testa al gruppo H di Europa League, e si giocano un'importante fetta di qualificazione. Pescata nella terza fascia, l'Eintracht ha dimostrato di essere la mina vagante del girone, dopo aver sconfitto in Francia l'Olympique Marsiglia. “Sono una squadra molto fisica e organizzata. È allenata da un tecnico che sa quello che vuole dai suoi giocatori. Ci sono calciatori come Rebic e Jovic che sanno come mettere in difficoltà le squadre avversarie. Sicuramente domani dovremo fare una partita di cattiveria e di carattere”, le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa.



Il tecnico piacentino teme che le scorie post-derby possano minare la serenità dell'ambiente: “L'atteggiamento non mi è andato giù, anche se il principale responsabile sono io. Però i calciatori si sono fatti un esame di coscienza e sanno dove migliorare. Siamo tutti quanti arrabbiati. Sappiamo cosa vuol dire a Roma un derby. Avevamo la fortuna di arrivare da cinque vittorie consecutive, ma è giusto analizzare la sconfitta nel modo migliore. Ce lo dobbiamo lasciare alle spalle il prima possibile, anche se sarà difficile. Anche se i giudizi nel calcio cambiano molto velocemente”. Chiosa finale sulla formazione che scenderà in campo, e sull'ampio turnover a cui il tecnico potrebbe ricorrere: “L'ho già nella mia testa, ma i miei giocatori ancora non la sanno. Adesso la testa è solo ai nostri avversari, poi da venerdì mattina penseremo alla Fiorentina. Turnover? Io penso che le scelte siano fatte in base al recupero dei calciatori rispetto alla partita precedente e da quello che ho visto in questi tre giorni. L'Eintracht è una squadra di tutto rispetto, ha vinto la Coppa di Germania. Probabilmente il girone dello scorso anno era diverso, sicuramente quest'anno siamo stati meno fortunati".