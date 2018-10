ROMA, 2 ottobre 2018 – Continua la preparazione della Lazio in vista del prossimo impegno di Europa League contro l'Eintracht Francoforte. I biancocelesti partiranno nella giornata di domani e raggiungeranno la Germania. Il penultimo allenamento prima della gara rassicura Inzaghi, che quest'oggi ha lavorato con il gruppo al completo. Sia Radu, sia Luis Alberto, assente nella giornata di ieri, sono infatti scesi regolarmente in campo svolgendo l'intera seduta insieme ai compagni. Entrambi però partiranno dalla panchina e non verranno rischiati dal tecnico piacentino, pronto ad effettuare un ampio turnover. Tra i pali si rivedrà Proto, mentre in difesa toccherà a Bastos. Insieme all'angolano dovrebbero partire dal primo minuto Luiz Felipe e Wallace, comunque in ballottaggio con Acerbi e Caceres. A centrocampo Badelj e Murgia sono sicuri di una maglia da titolari. Da decidere chi completerà il terzetto. Berisha sta rispondendo bene sul campo, e quindi potrebbe avere una chance. Dal primo minuto o a gara in corso (in quel caso toccherebbe a Milinkovic), il kosovaro potrà fare finalmente il suo esordio in maglia biancoceleste dopo più di due mesi di calvario. Sulle fasce riposeranno Lulic e Marusic, che verranno sostituiti da Durmisi e Basta (Patric non è stato inserito nella lista). Davanti, infine, spazio a Correa e Caicedo. Immobile partirà dalla panchina, ma potrebbe entrare a gara in corso così come successo con l'Apollon Limassol e tante volte nella scorsa stagione.



TARE – Intanto il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare, è volato in Albania per ricevere il Main Award dell'Albanian Sports Ambassador, un nuovo contest promosso dalla federazione sportiva albanese. Battuta la concorrenza dell'ex Lazio Lorik Cana, Tare ha ringraziato emozionato: "Qui mi sento a casa. L'ho detto anche sul podio che questo è un premio speciale, è la prima volta che ottengo una valutazione simile in Albania. Mi sento molto bene, sento di dire che sono stati ripagati sudore e sacrifici. Condivido questo premio con l'allenatore dell'Under 21 albanese, Alban Bushi" .