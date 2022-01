Milano, 20 gennaio 2022 - L'Inter è su Paulo Dybala, poi che questa suggestione si tramuti in una vera e propria trattativa di mercato ce ne passa. La Joya sta andando in scadenza con la Juve e solo a febbraio verranno ripresi i discorsi tra giocatore e dirigenza, ma resta la distanza di fondo tra la richiesta e l'offerta. L'Inter, come si dice in questi casi, resta alla finestra. Tuttavia, la dirigenza deve ora lavorare su un fronte più urgente: Joaquin Correa.

Infortunio da valutare, occhi su Caicedo

La vittoria sofferta al supplementare contro l'Empoli ha portato con sé l'infortunio a Joaquin Correa. Problema muscolare dopo due minuti, con tanto di lacrime per il Tucu che è parso inconsolabile. Si attendono i primi scontri clinici per capire esattamente i possibili tempi di recupero. Se si dovesse trattare di un lungo stop, la dirigenza potrebbe valutare l'innesto di un attaccante a gennaio per tenere lunghe le rotazioni. Un nome buono può essere quello di Felipe Caicedo, reduce da un girone di andata difficile a Genova e vecchio pallino di Simone Inzaghi alla Lazio.

Marotta e Dybala

A margine del match di Coppa Italia con l'Empoli, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha confermato alcune piste di mercato menzionate nei giorni scorsi. Piacciono Scamacca e Frattesi del Sassuolo: "Faccio i complimenti a Carnevali per la valorizzazione dei giovani - le parole di Marotta - Su di loro c'è l'attenzione di tanti club e noi lavoriamo per rinforzare la squadra e guardiamo ai giocatori italiani". Conferme anche su Dybala: "Quando uno come lui è vicino alla scadenza è normale venga avvicinato a club importanti - ha ammesso Marotta - Vogliamo alzare l'asticella, il management deve essere molto ambizioso per andare a cercare calciatori e alzare il livello anche se poi non si riesce. Ad ogni modo siamo molto soddisfatti dei nostri attaccanti". Cosa serve affinché i tifosi interisti possano guardare a questa suggestione con maggiore concretezza? In primo luogo che naufraghi la trattativa di rinnovo tra Dybala e la Juve, in seconda battuta che l'Inter accontenti le richieste economiche del giocatore: i famosi 10 milioni l'anno.

