Bologna, 20 luglio 2021 - Non sembrano avere fondamento le voci di uno scambio tra Juventus e Barcellona, con protagonisti Paulo Dybala e Antoine Griezmann. Nelle ultime ore si era sparsa la voce, sulle maggior testate internazionali, che bianconeri e catalani volessero imbastire una trattativa per uno scambio di maglie tra l'argentino e il francese. Finora non c'è stato alcun riscontro concreto, anzi: Dybala sembra destinato a rinnovare con la Vecchia Signora. A Torino c'è ottimismo e, sebbene le parti debbano limare il lato economico legato all'ingaggio della Joya, la volontà è quella di proseguire assieme. Cherubini ha deciso anche il futuro di Perin, che rimarrà come vice di Szczesny.

Roma, Xhaka si avvicina



La Roma potrebbe chiudere presto la trattativa per Granit Xhaka. Il centrocampista vuole salutare l'Arsenal per abbracciare la causa giallorossa, e Mourinho potrebbe avere lo svizzero a disposizione già dalla prossima settimana. Restano enigmatiche le dichiarazioni di Tiago Pinto, dirigente capitolino che ha commentato con un semplice: "Vediamo, vediamo...".



Per l'attacco piace Belotti, che nel caso in cui lasciasse Torino potrebbe far scattare un domino di attaccanti. I granata potrebbero fiondarsi su Petagna del Napoli e, di conseguenza, i partenopei potrebbero andare su Caicedo della Lazio.

Altre trattative



Il Torino ha effettuato un sondaggio informale per Amrabat della Fiorentina. Il Sassuolo vorrebbe pescare dall'America e sta puntando Tajon Buchanan, centrocampista classe '99 dei New England Revolutions, accostato in passato anche a Juventus e Bologna. Proprio il Bologna cerca di vincere il braccio di ferro per Arnautovic con lo Shanghai, che continua a fare ostruzionismo anche di fronte alla volontà dell'austriaco di tornare in Italia.



In casa Fiorentina è prossimo all'addio Lirola, direzione Marsiglia; il sostituto potrebbe essere Zappacosta, rientrato al Chelsea dopo il prestito al Genoa e valutato circa 6 milioni di euro. L'Udinese ha trovato l'accordo per Glik con il Benevento, ma prima di chiudere dovrà cedere un difensore. Lo Spezia pensa a Giovinco, da anni lontano dalla Serie A e che ha vissuto all'Al-Hilal la sua ultima esperienza. La Salernitana va a caccia di una punta: in pole position c'è Bonazzoli della Sampdoria, seguito da Cerri e Favilli.



