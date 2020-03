Torino, 13 marzo 2020 - Nella tarda serata di ieri, il quotidiano venezuelano El National ha lanciato la notizia della positività di Paulo Dybala al Coronavirus-COVID 19. La Juventus ha subito smentito la notizia, seppur non attraverso i propri canali ufficiali. Lo ha fatto invece l'attaccante argentino, che questa mattina ha risposto così alle voci: "Ciao a tutti, vi scrivo per confermarvi che sto bene e che ho scelto l'isolamento volontario. Grazie a tutti per i messaggi. No fake news", il messaggio comparso sul profilo Twitter del numero 10 bianconero.

BIANCONERI IN ISOLAMENTO

Come la Joya, anche gli altri calciatori e membri dello staff della Vecchia Signora (121 persone in tutto) stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario. Tutti stanno bene, compreso Daniele Rugani, primo giocatore di serie A a risultare positivo al Coronavirus-COVID 19. Nel frattempo, il club campione d'Italia in carica ha scelto di lanciare una raccolta fondi a sostegno della Regione Piemonte per l’acquisto di dispositivi medici e per il supporto alle strutture sanitarie e al personale medico, in prima fila, giorno e notte, in queste settimane.

COME DONARE

"La prima donazione, di 300.000 euro, è stata fatta unitamente da società e giocatori, con la volontà di lanciare un messaggio forte di sensibilizzazione: #DistantiMaUniti, rispettando quindi le regole per impedire la diffusione del virus, possiamo vincere questa partita - fa sapere la Juventus attraverso il proprio sito ufficiale - C’è bisogno dell’aiuto di tutti. E ognuno puo’ fare la sua parte. Contribuire alla raccolta fondi è infatti semplicissimo: basta cliccare sulla pagina della campagna sul portale gofundme.com e cliccare sul bottone 'Fai una donazione'. Le donazioni raccolte andranno a favore dell’iniziativa «Regione Piemonte-Sostegno emergenza Coronavirus» promossa dalla regione Piemonte. Accedendo direttamente alla campagna, sarà possibile fare una donazione minima di 5 euro (la piattaforma non ha commissioni, ma in fase di donazione si può lasciare una cifra facoltativa)".

GRATIS JUVENTUS TV

La società piemontese ha inoltre deciso di rendere gratis per un mese l'accesso a Juventus Tv. "Per tutti i tifosi bianconeri: in questi giorni in cui è fondamentale rimanere a casa, tutto il mondo di Juventus TV sarà gratis per 30 giorni. Inserendo il codice JUVE30DAYS al momento del checkout, chiunque infatti avrà libero accesso per un mese alla piattaforma".