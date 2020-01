Bologna, 31 gennaio 2020 – Tempo permettendo, il trittico delle gare più spettacolari di Coppa del Mondo si chiuderà domani con la discesa di Garmisch dopo quelle di Wengen e Kitbuhel. Cancellata la prima prova, oggi si cercherà di disputare la seconda per poter gareggiare regolarmente domani sulla pista Kandahar. Lo spettacolo, come sempre, è assicurato.

Favoriti

Il grande favorito sembra essere il leader di Coppa del Mondo Beat Feuz, vincitore lo scorso anno e con all’attivo tre top ten a Garmisch. A contendergli la vittoria potrebbe essere l’austriaco Vincent Kriechmayr, secondo a Garmisch nel 2018, forse più adatto su questa pista rispetto al connazionale Mayer che sulla Kandahar non ha particolarmente brillato. Da tenere d’occhio anche il norvegese Jansrud, secondo nel 2017. In casa Italia dovrebbe rientrare in gara in discesa Christof Innerhofer che in Germania vanta in passato un primo e un quarto posto. Outsider Aamodt Kilde. Tra gli azzurri chiuderà la carriera Peter Fill, due coppe di discesa, mentre Buzzi, Casse e Marsaglia cercheranno un buon piazzamento a punti.

Orario in tv

L’orario di inizio è fissato per le 11.30 con diretta a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky e in streaming su Eurosport Player, e in chiaro su Raisport Hd, canale 57 del digitale terrestre e in streaming sul sito Raiplay.it