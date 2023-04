Del Piero: “In Italia tutti odiano la Juve. Io presidente? Il mio cuore è sempre lì”

Torino, 13 aprile 2023 – "Diventare presidente? Ci sono tanti rumors, non sono ancora pronto per dire sì o no. Ci sono tante cose, anche se il mio cuore è ancora lì". Parola di Alessandro Del Piero, che ormai sta diventando ospite fisso allo Juventus Stadium.

In una intervista alla Cbs l'ex capitano bianconero parla anche della penalizzazione. "Ci sono delle grandi possibilità che vengano ridati indietro i 15 punti – le parole dell’ex numero 10 -, ma quello che conta di più sono le altre due cose che devono accadere alla fine della stagione".

Per concludere, Del Piero fa anche una panoramica della situazione ai vari Henry, Richards e Carragher in studio insieme a lui. "Ok, tutti odiano la Juve, questa è la prima cosa da sapere per comprendere al meglio la situazione. Ma è vero che non puoi prendere questa decisione durante la stagione. Questo è il mio rammarico. Dovresti andare avanti, fare quello che devi, e se qualcuno ha commesso degli errori, nell’annata successiva deciderai cosa fare. Penalizzare con questi 15 punti a metà del torneo, poi magari darne indietro 10, chi lo sa, è un qualcosa che non va bene nemmeno per le altre squadre. Penso a chi è secondo in classifica adesso – l’analisi dell’ex capitano -. Se dovessero essere ridati i punti alla Juve, allora sarebbe la squadra di Allegri al secondo posto. Quindi è una specie di montagna russa di emozioni e per questo credo la squadra stia facendo qualcosa di molto importante".