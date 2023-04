Cuadrado, tre turni di squalifica per la rissa con Handanovic. Cori razzisti a Lukaku: chiusa la curva della Juve

Roma, 6 aprile 2023 – Chiusa la curva dei tifosi bianconeri per una giornata. Tre turni di squalifica a Juan Cuadrado, uno per Romelu Lukaku e Samir Handanovic. È quanto ha deciso il Giudice sportivo Alessandro Zampone, chiamato a valutare le sanzioni per i fatti accaduti nei minuti finali e poi al termine della semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter.

Rissa Cuadrado-Handanovic

La rissa a fine partita tra Handanovic e Cuadrado

Protagonisti di una rissa al termine della partita, Juan Cuadrado e Samir Handanovic sono stati sanzionati rispettivamente con tre e una giornata di stop. Ecco il dispositivo: “Il Giudice sportivo ha comminato una squalifica per tre giornate effettive di gara e ammenda di 10.000 euro all'esterno della Juventus Juan Cuadrado per comportamento non regolamentare in campo”. Mano pesante del giudice per lo scontro con il portiere dell’Inter: “Al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto (atto, quest'ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura federale)”. Il giudice ha inoltre comminato una squalifica per una giornata effettiva di gara e ammenda di 10.000 euro al portiere Samir Handanovic perché “al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo; veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all'intervento di alcuni compagni di squadra".

Insulti razzisti a Lukaku, chiusa la curva della Juve

Per "beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale” nei confronti di Lukaku, la Juventus dovrà giocare un turno con il primo anello del settore denominato “Tribuna Sud” privo di spettatori. I collaboratori della Procura federale, si legge nel dispositivo, hanno segnalato che "i sostenitori della Juventus occupanti il primo anello del settore denominato 'Tribuna Sud' levavano, al 35’ e al 49’ del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale" nei confronti di Lukaku. "Tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e tre i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell'impianto, provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti il predetto settore", fa sapere ancora il giudice sportivo.

Stop anche per Lukaku

Bersagliato dagli insulti razzisti ed espulso dopo l’esultanza polemica nei confronti della curva juventina, per Romelu Lukaku è stata disposta una giornata di squalifica “per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario – si legge nel dispositivo del giudice sportivo – e per comportamento non regolamentare in campo”.