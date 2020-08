Torino, 27 agosto 2020 – Cristiano Ronaldo è pronto a riprendersi le redini della sua Juventus. Alle soglie della sua terza stagione in bianconero il portoghese, attraverso un post su Instagram, ha spazzato definitivamente via i rumors di mercato che lo volevano lontano da Torino e che a dire il vero si erano già affievoliti da qualche settimana, suonando la carica e spronando anche i compagni in vista di una nuova annata che il popolo bianconero si augura possa essere ancora ricca di trionfi .Quello affidato ai social dal fuoriclasse nativo di Madeira è infatti un vero e proprio grido di battaglia, che testimonia il fatto che la sua fame di vittorie e successi sia sempre più forte.

“Mentre mi sto preparando per la mia terza stagione in bianconero – ha scritto Ronaldo – il mio spirito e la mia ambizione sono più forti che mai. Obiettivi, vittorie, impegno, dedizione e professionalità. Con il prezioso aiuto dei miei compagni e dello staff lavoreremo ancora per conquistare l’Italia, l’Europa e il Mondo! Infrangere record, superare ostacoli, vincere titoli e raggiungere traguardi personali. Fare meglio per arrivare più in alto e vincere tutte le sfide che ci si presentano nel cammino. Dobbiamo cercare ogni anno di rendere la nostra avventura migliore di quella precedente e vincere ogni titolo per i nostri tifosi. Dobbiamo anche essere portatori di questa straordinaria e unica passione che è la Juventus e cercare di onorare la sua storia elevando il nostro nome, i nostri standard e i nostri valori il più in alto possibile”. Mister Andrea Pirlo, insomma, può decisamente sorridere: il suo faro guida sul campo è infatti più motivato che mai.