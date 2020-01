Bologna, 15 gennaio 2020 – Ci si prepara ad una nuova giornata di Coppa Italia 2020 dopo essersi messi alle spalle le partite di ieri. Torino, Napoli, Lazio e Inter si sono già assicurate il pass dei quarti di finale, oggi ci proveranno anche Atalanta, Milan e Juventus. Sulla carta tutte e tre le compagini avranno partite abbordabili: la squadra di Gasperini farà visita ad una Fiorentina in difficoltà, il Milan di Ibrahimovic riceverà a San Siro la Spal ultima in classifica, mentre i bianconeri di Sarri se la giocheranno all’Allianz Stadium contro l’Udinese. Il palinsesto prevede che tutti e tre i match in programma oggi vengano trasmessi sulle frequenze Rai.

Fiorentina-Atalanta (mercoledì ore 15.00, Rai Due)

Segui qui la diretta dalle ore 15

Qualche cambio di formazione per Iachini ci sarà il primo già annunciato in porta dove ci sarà Terracciano al posto di Dragowski. Possibile anche qualche cambio in difesa, con Ceccherini che scalpita: si gioca una maglia con Caceres per affiancare Pezzella e Milenkovic. In mediana ancora Pulgar con Castrovilli e Benassi ai suoi lati, mentre in attacco si prepara la vera novità: Cutrone è pronto per partire dal 1’ al fianco di Vlahovic, favorito su Chiesa. Anche Gasperini prepara qualche novità: spazio a Sportiello tra i pali, in difesa può giocare subito Caldara al posto di Djimsiti. Sulle fasce nessun dubbio: Castagne è out per infortunio, dentro quindi Hateboer e Gosens. In attacco può rifiatare Ilicic: ci sono Gomez e Malinovskyi con uno tra Zapata e Muriel.

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Dalbert, Castrovilli, Pulgar, Benassi, Lirola; Vlahovic, Cutrone.

Atalanta (3-5-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Caldara; Hateboer, Pasalic, Freuler, Malinovskyi, Gosens; Gomez, Zapata.

Arbitro: Manganiello.

Milan-Spal (mercoledì ore 18.00, Rai Due)

Segui qui la diretta dalle ore 18

Il nuovo arrivato Begovic può essere subito titolare: Donnarumma è out per infortunio, può giocare lui tra i pali del Milan. In difesa subito dentro anche Kjaer, visto che Musacchio non è stato convocato per una contusione. In mediana tocca a Bennacer e Krunic, sugli esterni nuova chance per Bonaventura e Suso dopo la panchina di Cagliari. In attacco può star fuori Ibrahimovic: provato Piatek in coppia con Leao. Nella Spal non convocato Petagna, partirà dalla panchina anche Di Francesco: Paloschi-Floccari sarà il tandem d’attacco. In mediana dentro subito il nuovo arrivato Dabo, mentre non è ancora sciolto il dubbio portiere: Letica insidia Berisha. Ourt Missiroli per squalifica.

Probabili formazioni

Milan (4-4-2): Begovic; Hernandez, Kjaer, Romagnoli, Conti; Suso, Bennacer, Krunic, Bonaventura; Leao, Piatek.

Spal (3-5-2): Letica; Vicari, Tomovic, Igor; Strefezza, Murgia, Dabo, Valdifiori, Jankovic; Paloschi, Floccari.

Arbitro: Ghersini.

Juventus-Udinese (mercoledì ore 20.45, Rai Uno)

Segui qui la diretta dalle ore 20.45

Tanti cambi per Sarri, a partire dal portiere: giocherà Buffon. In difesa può riposare Bonucci: tocca a Rugani far coppia con De Ligt (stagione finita per Demiral). In mediana può avere una chance Bernardeschi da mezz’ala: completerà il centrocampo con Matuidi ed Emre Can, che potrebbe far rifiatare Pjanic. Dubbi in attacco: Ronaldo sta bene e vorrebbe giocare, ma Sarri deciderà solo all’ultimo. Certo di una maglia Higuain, dovrebbe giocare anche Dybala. Nell’Udinese verso un turno di riposo De Paul: provato Walace in mediana con Jajalo e Barak. In attacco Nestorovski è favorito su Okaka per affiancare Lasagna. Novità anche sulla destra: turnover per Larsen, ci sarà Ter Avest.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Matuidi, Emre Can, Bernardeschi; Ramsey, Higuain, Dybala.

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Sema; Lasagna, Nestorovski.

Arbitro: Aureliano.