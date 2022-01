Roma, 13 gennaio 2022 - La Fiorentina e il Milan accenono ai quarti di finale di Coppa Italia al termine di due interminabili partite (entrambe finite ai supplementari). I viola ora se la vedranno con l'Atalanta, mentre i rossoneri incontreranno la vincente di Lazio-Udinese.

Napoli-Fiorentina 2-5

Colpaccio della Fiorentina in casa del Napoli: i viola strappano il pass per i quarti grazie a un incredibile 5-2. Al 'Diego Armando Maradona' necessari ii supplementari, durante i quali sono arrivati i gol di Venuti, Piatek (all'esordio con la nuova maglia) e Maleh, dopo i botta e risposta tra Vlahovic, Mertens, Biraghi e Petagna. Viola per oltre mezz'ora in inferiorità numerica (espulso Dragowski nel recupero del primo tempo), ma nel finale poi la situazione si capovolge con i rossi sventolati a Lozano e Fabian Ruiz, e nonostante il gol della speranza di Petagna al 95' arriva la debacle azzurra nell'extra-time.

Tabellino

Napoli (4-2-3-1): Ospina (1'st Meret); Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrhamani, Ghoulam (38'st Malcuit); Demme (19'st Fabian Ruiz), Lobotka (46'st Cioffi); Politano (19'st Lozano), Mertens, Elmas, Petagna (4'pts Juan Jesus). Allenatore: Spalletti

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic (1'pts Igor), Biraghi; Castrovilli (44'st Bonaventura), Torreira, Duncan (49'pt Terracciano); Gonzalez (44'st Ikone), Vlahovic (28'st Piatek), Saponara (1'st Maleh). Allenatore: Italiano.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Reti: 41'pt Vlahovic, 44' pt Mertens, 12'st Biraghi, 50'st Petagna, 15'pts Venuti, 3'sts Piatek, 14'sts Maleh.

Rivivi la diretta

Milan-Genoa 3-1

Servono i supplementari anche al Milan per avere ragione in rimonta per 3-1 di un buon Genoa e per superare così gli ottavi di finale di Coppa Italia. A passare per primi in vantaggio sono infatti gli ospiti con Ostigard, il pareggio rossonero porta la firma di Giraud nella ripresa. All'overtime arriva prima la rete di Leao, poi Saelemaekers.

Tabellino

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori (24'pt Florenzi), Hernandez; Tonali, Krunic (17'st Bakayoko); Messias (35'st Saelemaekers), Maldini (17'st Diaz), Rebic (17'st Leao); Giroud (13'sts Roback). Allenatore: Pioli.

Genoa (4-3-3): Semper; Hefti, Vanheusden, Ostigard (6'sts Bani), Vasquez, Portanova (1'sts Ghiglione), Badelj, Melegoni; Ekuban (26'st Cassata), Caicedo (18'st Destro), Yeboah (42'st Pandev). Allenatore: Shevchenko.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Reti: 17'pt Ostigard, 29'st Giroud, 7'pts Leao, 7'sts Saelemaekers.

Rivivi la diretta