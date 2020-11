Bologna, 26 novembre 2020 - Si chiude con il botto il quarto turno di Coppa Italia, che questo pomeriggio ha visto scendere in campo il derby della Lanterna Sampdoria-Genoa e Torino-Entella.



I rossoblù hanno prevalso nella stracittadina, sfida sempre molto sentita a Genova e che ha regalato numerose emozioni in questa gara ad eliminazione diretta. Decisive sono state le reti di Scamacca, che ha firmato una doppietta pesantissima, e Lerager. Inutile il gol in apertura di Verre per i blucerchiati.



Positiva anche la prestazione del Torino, che ha battuto l'Entella con i gol di Zaza e Bonazzoli. L'appuntamento con la coppa nazionale è ora per la metà di gennaio, quando si disputeranno gli ottavi di finale, turno dal quale entreranno in gioco anche Milan, Napoli, Atalanta, Lazio, Inter, Sassuolo, Roma e Juventus.

Coppa Italia, quarto turno

SPAL-Monza 2-0 62' Paloschi (R), 75' Brignola



Parma-Cosenza 2-1 13' Brunetta, 38' Corsi, 39' Brunetta



Empoli-Brescia 3-0 a tavolino



Cagliari-Hellas Verona 2-1 30' Cerri, 74' Colley, 90+3' Sottil



Bologna-Spezia 2-4 5' Piccoli, 13' Barrow, 45+1' Orsolini, 64' Farias, 100', 119' Maggiore



Udinese-Fiorentina 0-1 112' Montiel



Torino-Entella 2-0 28' Zaza, 30' Bonazzoli



Sampdoria-Genoa 1-3 18' Verre, 60' Scamacca, 68' Lerager, 72' Scamacca

