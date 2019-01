Roma, 30 gennaio 2019 - Squadre della Serie A in campo nelle anche oggi per i quarti di finale della Coppa Italia 2018/19. Il palio l'accesso alle semifinali della coppa nazionale, traguardo già raggiunto dal Milan del nuovo bomber Piatek. Primo incredibile responso è arrivato dallo stadio 'Franchi' dove la Fiorentina ha steso la Roma con un secco 7-1. La squadra di Pioli domina l'incontro: nel primo tempo due gol di Chiesa (7' e 18'), a cui i giallorossi rispondono al 28' con Kolarov. Ma non è serata e i padroni di casa trovano ancora la porta con Muriel al 33'. Nella ripresa la musica non cambia: quarto gol gigliato con Benassi (66'). La Roma s'innervosisce e resta in dieci per l'espulsione di Dzeko (72'). Ultimi minuti solo la Fiorentina in campo e ancora Chiesa a segno (74'), poi doppietta di Simeone (79' e 90'). Il tecnico Di Francesco, preso atto della catastrofe, ha dichiarato: che comunque non intende dimettersi: "Sono amareggiato, ma non mi dimetto. Sono deluso dalla squadra, basta alibi. Così non va!". Affrantio anche Monchi, ds della Roma: "Oggi è il giorno più doloroso della mia storia di ds. Mai vissuto una cosa così, una partita del genere è dura e ora possiamo solo chiedere scusa a tutti i tifosi della Roma, quelli che erano qui e quelli che stavano a casa". Poi le scuse ai tifosi: "Immagino come possano stare oggi i tifosi e io posso solo ripetere 'scusa, scusa e scusa'. Ma oggi non è il giorno per fare valutazioni. Dobbiamo aspettare, riflettere e chiedere scusa".

I viola affronteranno la vincente della sfida di stasera all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo tra Atalanta e Juventus. Il match è una rivincita dopo il doppio confronto dello scorso anno che vide i torinesi conquistare la finale della competizione poi vinta contro il Milan. Chiusura di turno, infine, domani sera al Meazza (squadre in campo alle 21) con l'Inter che ospita la Lazio di Simone Inzaghi.

Dove vedere le partite in tv. Tutti i match sono disponibili in chiaro e in esclusiva sulla Rai, ai canali Rai 1 (Atalanta-Juventus) e Rai 2 (Fiorentina-Roma e Inter-Lazio). Per quanto riguarda lo streaming, è possibile assistere ai match tramite il servizio RaiPlay.

Atalanta-Juventus, segui la diretta

Formazioni ufficiali

Atalanta: Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Masiello, Reca, Gosens, Piccoli, Pessina, Mancini, Kulusevski, Pašalic, Barrow. Allenatore: Gasperini.

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Khedira, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Dybala. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Caceres, Pjanic, Douglas Costa, Kean, Cancelo, Emre Can, Spinazzola. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Pasqua di Tivoli

In tv: Rai 1

Fiorentina-Roma 7-1, rivivi la diretta

Tabellino

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Victor Hugo (22' Laurini), Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa (77' Gerson), Muriel (73' Simeone), Mirallas. All. Pioli.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi (46' Pellegrini); Zaniolo, Pastore (46' Dzeko), El Shaarawy (76' De Rossi); Schick. All: Di Francesco.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Reti: 7', 18' e 75' Chiesa (F), 28' Kolarov (R), 33' Muriel (F), 66' Benassi (F), 79' e 89' Simeone (F). Note: Ammoniti Zaniolo (R), El Shaarawy (R), Muriel (F), Pellegrini (R). Espulso Dzeko (R) per proteste.

Inter-Lazio, giovedì 31 gennaio - ore 21. Segui la diretta

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Candreva; Icardi. Allenatore: Spalletti.



Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. Allenatore: S. Inzaghi.

Arbitro: Abisso di Palermo

In tv: Rai 2