Milano, 9 febbraio 2022 – Dopo quello tra Inter e Roma – che ha visto prevalere i nerazzurri per 2-0 –, si giocherà sull’asse Milano-Roma anche il quarto di finale di Coppa Italia che questa sera alle 21 (diretta su Canale 5) vedrà il Milan affrontare a San Siro la Lazio. Mister Stefano Pioli ancora sul collaudato 4-2-3-1: tra i pali l’inamovibile Mike Maignan che avrà davanti a sé una linea difensiva composta da Calabria, Kalulu, Romagnoli e Theo Hernandez. Kessié, dopo aver giocato il derby da trequartista arretrerà nella consueta posizione in mediana dove farà reparto con Tonali mentre sulla trequarti agiranno Messias, Diaz e Leao che supporteranno Olivier Giroud.

Nella Lazio c’è Milinkovic-Savic

Sarri, che alla vigilia ha criticato e non poco la formula della Coppa Italia, opterà invece per il 4-3-3: in porta ci sarà l’ex rossonero Pepe Reina che sarà protetto da pacchetto difensivo formato da Hysaj, Luiz Felipe, Patric e Marusic. A centrocampo ci sarà invece Milinkovic-Savic che sarà schierato al fianco di Lucas Leiva e Luis Alberto. Davanti, infine, il tridente offensivo sarà formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.



Orari e TV: calcio d’inizio alle 21 e diretta su Canale 5



Probabili formazioni:



Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud.



Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

