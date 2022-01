Roma, 17 gennaio 2022 - Dare continuità in Coppa Italia alla netta vittoria in campionato contro la Salernitana: per farlo la Lazio, nella partita interna in programma martedì 18 gennaio alle 17:30 e valevole per gli ottavi, dovrà avere la meglio sull'Udinese. Per i biancocelesti si tratta della prima uscita stagionale nel torneo nazionale, mentre i friulani nei turni precedenti hanno liquidato senza troppi problemi le pratiche Ascoli e Crotone: per entrambe l'ambizione è staccare il pass per i quarti, dove ad attendere la vincente ci sarà il Milan, reduce dal successo maturato soltanto nei tempi supplementari contro il Genoa.

Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, L. Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, L. Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri



Udinese (3-4-2-1): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Makengo, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto. Allenatore: Cioffi

Orario e dove vederla in tv

Lazio-Udinese (fischio d'inizio alle 17:30) sarà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset sul canale Italia 1. Lo streaming sarà disponibile anche sul dispositivo Mediaset Infinity.

Qui Lazio

Già normalmente il turnover non è l'arma preferita di Sarri: se poi di mezzo ci si mette una lunga lista di indisponibili, allora le scelte del tecnico toscano in particolare in certi reparti sembrano davvero forzate. Non è il caso del ruolo di portiere, dove si rivedrà Reina: in difesa a riposare sarà Marusic, uscito malconcio dal match di Salerno. Al suo posto Hysaj dovrebbe confermare la staffetta dell'Arechi, campo dove Lazzari (in pole per la corsia destra) ha ritrovato minuti e soprattutto gol: al centro, visto che di fatto Vavro è l'unica alternativa dato che Acerbi è ancora assente, tutto sembra apparecchiato per la coppia Luiz Felipe-Patric. A centrocampo Cataldi, squalificato in campionato, sarà preferito a Lucas Leiva, verosimilmente il suo sostituto contro l'Atalanta: il reparto sarà completato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto, con il trio Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni in attacco alla luce degli acciacchi di Pedro.

Qui Udinese

Ritrovare il sorriso in Coppa Italia dopo le 2 sconfitte di fila in campionato, con tanto di polemiche allegate per la questione Covid: per farlo Cioffi si affiderà tra i pali a Padelli, protetto da Perez, Nuytinck e Zeegelaar. A centrocampo toccherà a Soppy, Makengo, Walace e Udogie, mentre in attacco, alle spalle dell'unica punta Beto, agiranno Pussetto e Deulofeu.

Leggi anche - Atalanta-Inter 0-0 al Gewiss Stadium