Milano, 8 febbraio 2022- Un lampo di Dzeko e un gioiello di Sanchez bastano per regalare all'Inter il passaggio del turno in Coppa Italia. I nerazzurri approdano ai quarti di finale vincendo per 2-0 contro la Roma, stesa da un gol lampo del suo ex attaccante e colpita a metà della ripresa, quando stava provando a rialzare la testa dopo un avvio molto complicato. Il ritorno di Mourinho nella sponda nerazzurra di San Siro finisce con una sconfitta che catapulta i giallorossi fuori dalla coppa.

Primo tempo

Per l'Inter è un inizio a tutto fuoco: bastano poco più di 100 secondi ai nerazzurri per sbloccare la partita con il gol del grande ex Edin Dzeko che raccoglie un cross di Perisic e con un potente tiro al volo buca la porta di Rui Patricio. La Roma non si lascia abbattere dall'avvio shock e cerca subito di reagire con le incursioni veloci di Abraham e Zaniolo. Proprio quest'ultimo al 19' trova l'occasione più ghiotta di tutto il primo tempo con un piattone centrale che però finisce tra le braccia di Handanovic. Gli squilli iniziali però si concludono entro la prima mezz'ora ed entrambe le squadre ritornano negli spogliatoi in una situazione di parità, scossa soltanto dal fulmine del bosniaco.

Secondo tempo

Nella ripresa l'Inter abbassa il ritmo e la Roma riesce a uscire dal suo guscio e difendersi ordinata in difesa, aiutata da tre ottime chiusure di Karsdorp. A spaventare i nerazzurri ci pensa Sergio Oliveira al 62' con un tiro dalla distanza letale e deviato di testa Brozovic, ma Handanovic con un colpo di reni riesce a mandare la palla alta sopra la traversa. L'Inter però si sveglia e nel momento migliore dei giallorossi cala il 2-0 con un gol spettacolare di Sanchez, un tiro dai 25 metri che si insacca proprio all'incrocio dei pali. Il gioiello del cileno chiude virtualmente la partita, con la Roma che non riesce più a rientrare in carreggiata. Bastano due gol ai ragazzi di Inzaghi per trovare il riscatto dopo il derby e approdare in semifinale di Coppa Italia, dove troverà una tra Milan e Lazio. Termina invece il cammino dei giallorossi, costretti ad abbandonare il torneo.

