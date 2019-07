Milano, 22 luglio 2019 - Il 4 agosto parte la caccia alla Lazio, detentrice della Coppa Italia. L'edizione 2019-20 della Tim Cup - esattamente come successo anche gli scorsi anni - si aprirà con quattro turni preliminari, di cui tre andranno in scena nelle prossime settimane. Al terzo, fissato per domenica 18 agosto, oltre alle venti formazioni vincitrici delle fasi precedenti, parteciperanno anche dodici squadre di serie A. Non le prime otto classificate nello scorso campionato però, che entreranno in gioco solo il 15 o il 22 gennaio per gli ottavi di finale. L'atto conclusivo, che si disputerà in gara unica (solo la semifinale verrà decisa fra andata e ritorno, ndr), è in programma alla stadio Olimpico di Roma per il 13 maggio. Azzardando qualche pronostico, agli ottavi la Juventus potrebbe trovare Bologna o Udinese. Per l'Atalanta potrebbe esserci la Fiorentina, in una riedizione della semifinale dello scorso anno. Spal o Lecce, sempre se supereranno il turno, per il Milan, Cagliari o Sampdoria potrebbero essere le avversarie dell'Inter. La Roma rischia di trovare il Parma, mentre il Toro se la potrebbe vedere col Genoa. Sulla carta il Napoli potrebbe affrontare Brescia o Sassuolo. Infine la Lazio, campione in carica, sulla sua strada potrebbe incontrare l'Hellas Verona.

Il tabellone di Coppa Italia in Pdf

Il sorteggio

Intanto, è appena stato sorteggiato presso la sede della Lega di serie A l'intero tabellone della manifestazione.

Primo turno eliminatorio

(domenica 4 agosto 2019)

1 Triestina – Cavese

2 Pro Patria – Matelica

3 Virtus Francavilla – Novara

4 Reggina – L.R. Vicenza Virtus

5 Siena – Mantova

6 Monza – Alessandria

7 Ravenna – Sanremese

8 Arezzo – Turris

9 Feralpisalò – Adriese

10 Catanzaro – Casertana

11 Imolese – Sambenedettese

12 Pro Vercelli – Rende

13 Piacenza – Viterbese

14 Catania – Fanfulla

15 Carrarese – Fermana

16 Monopoli – Ponsacco

17 Südtirol – Fasano

18 Potenza – Lanusei

Secondo turno eliminatorio (domenica 11 agosto 2019)

1 Perugia – Vincente Triestina – Cavese

2 Spezia – Vincente Pro Patria – Matelica

3 Cremonese – Vincente Virtus Francavilla – Novara

4 Empoli – Vincente Reggina – L.R. Vicenza Virtus

5 Pescara – Vincente Siena – Mantova

6 Benevento – Vincente Monza – Alessandria

7 Livorno – Carpi

8 Cittadella – Padova

9 Chievo – Ravenna – Sanremese

10 Crotone – Arezzo – Turris

11 Pordenone – Feralpisalò – Adriese

12 Salernitana – Vincente Catanzaro – Casertana

13 Juve Stabia – Vincente Imolese – Sambenedettese

14 Ascoli – Vincente Pro Vercelli – Rende

15 Trapani – Vincente Piacenza – Viterbese

16 Venezia – Vincente Catania – Fanfulla

17 Frosinone – Vincente Carrarese – Fermana

18 Cosenza – Vincente Monopoli – Ponsacco

19 Virtus Entella – Vincente Südtirol – Fasano

20 Pisa – Vincente Potenza – Lanusei

Terzo turno eliminatorio

(domenica 18 agosto 2019)

A) Brescia – Vincente secondo turno eliminatorio 1

B) Sassuolo – Vincente secondo turno eliminatorio 2

C) Verona – Vincente secondo turno eliminatorio 3

D) Vincente secondo turno eliminatorio 4 – Vincente secondo turno eliminatorio 5

E) Fiorentina – Vincente secondo turno eliminatorio 6

F) Vincente secondo turno eliminatorio 7 – Vincente secondo turno eliminatorio 8

G) Cagliari – Vincente secondo turno eliminatorio 9

H) Sampdoria – Vincente secondo turno eliminatorio 10

I) SPAL – Vincente secondo turno eliminatorio 11

J) Lecce – Vincente secondo turno eliminatorio 12

K) Genoa – Vincente secondo turno eliminatorio 13

L) Vincente secondo turno eliminatorio 14 – Vincente secondo turno eliminatorio 15

M) Parma – Vincente secondo turno eliminatorio 16

N) Vincente secondo turno eliminatorio 17 – Vincente secondo turno eliminatorio 18

O) Udinese – Vincente secondo turno eliminatorio 19

P) Bologna – Vincente secondo turno eliminatorio 20

Quarto turno eliminatorio

(mercoledì 4 dicembre 2019)

1) vincente A - vincente B

2) vincente C - vincente D

3) vincente E - vincente F

4) vincente G - vincente H

5) vincente I - vincente J

6) vincente K - vincente L

7) vincente M - vincente N

8) vincente O - vincente P

Il quadro degli ottavi di finale:

(mercoledì 15 e mercoledì 22 gennaio)

1) Napoli – Vincente quarto turno 1



2) Lazio – Vincente quarto turno 2



3) Atalanta – Vincente quarto turno 3



4) Inter – Vincente quarto turno 4



5) Milan – Vincente quarto turno 5



6) Torino – Vincente quarto turno 6



7) Roma – Vincente quarto turno 7



8) Juventus – Vincente quarto turno 8

Possibile insomma che ai quarti ci siano le sfide Napoli-Lazio e Roma-Juventus, mentre il derby della Capitale e quello della Madonnina hanno chances di capitare solo in finale.

Le date

Primo turno eliminatorio: domenica 4 agosto

Secondo turno eliminatorio: domenica 11 agosto

Terzo turno eliminatorio: domenica 18 agosto

Quarto turno: mercoledì 4 dicembre

Ottavi di finale: mercoledì 15 e mercoledì 22 gennaio

Quarti di finale: mercoledì 29 gennaio

Semifinali (andata): mercoledì 12 febbraio

Semifinali (ritorno): mercoledì 4 marzo

Finale: mercoledì 13 maggio