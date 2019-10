Bologna, 24 ottobre 2019 – Nuova formula e nuovo calendario per la Coppa del Mondo per Club Fifa. L’edizione dal 2021 sarà ogni quattro anni e sostituirà in calendario la Confederations Cup. Oggi il Consiglio direttivo della Fifa ha scelto la Cina, tramite voto unanime, come paese ospitante della prima edizione. Lo ha annunciato il presidente Gianni Infantino, parlando di ‘decisione storica per una competizione che ogni appassionato di calcio attenderà con impazienza e che vedrà in campo i migliori club al mondo’.

La formula

Come detto, la competizione sostituirà in calendario la Confederations Cup che fino a qui era stata vista come una prova generale per i Mondiali dell’anno seguente. Dal 2021 spazio alla Coppa del Mondo per club con 24 squadre al via, di cui 8 europee, 6 sudamericane, mentre le restanti 10 saranno divise tra Asia, Africa, Nord America e Oceania. Ognuna delle federazione continentali deciderà autonomamente i criteri di qualificazione al torneo iridato.

Grandi club contrari

L’appuntamento in calendario sarà per l’estate del 2021, presumibilmente a giugno, anche se in seno alla Uefa c’era stata una fronda dissidente e contraria. La decisione sarebbe arrivata all’unanimità, ma i grandi club europei erano di fatto perplessi sulla competizione, soprattutto quelli facenti parte dell’Eca. Tra questi Juventus, Real Madrid, Psg, Barcellona, Bayern e Manchester United. Oggi, però, è arrivata una decisione definitiva e il Mondiale per i club si disputerà in Cina nel 2021.