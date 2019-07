Milano, 7 luglio 2019 - Finalmente il Conte-Day è arrivato! Antonio Conte si è ufficialmente presentato ai suoi nuovi tifosi con una conferenza stampa tenuta nella nuova sede dell'Inter, in compagnia dell'ad Beppe Marotta. Tanti i temi affrontati nella lunghissima chiacchierata con i giornalisti presenti, che ovviamente hanno portato alla luce i temi più caldi per i nerazzurri in questo periodo, come il controverso rapporto del nuovo allenatore con Mauro Icardi.

Ma prima di arrivare a capire quale sarà il futuro dell'ex capitano, Conte ha spiegato il perché della sua scelta di ritornare in Italia: "E’ stato semplice scegliere l’Inter perché ci siamo trovato ad avere la stessa visione, a condividere la stessa ambizione con il direttore e con il presidente. Dobbiamo passare da un percorso di fatica e di sudore. La presenza di Marotta è stata un incentivo importante. L’Inter ha grandi ambizioni". Il progetto dei nerazzurri ha convinto l'allenatore, che però vuole cominciare la sua avventura tendendo i piedi ben saldi a terra: "Negli ultimi anni si è creato un gap enorme nei confronti della Juve soprattutto e poi c’è anche il Napoli. Dobbiamo lavorare tanto e meglio degli altri per colmare questo gap. Dobbiamo partire con l'ambizione di dare il meglio di noi stessi. Vediamo poi cosa succederà".

Ma Conte non ha paura delle sfide. Così alla domanda se l'Inter sia una squadra pronta per vincere subito, risponde: "Sono una persona che non si pone limiti, dovessi pormeli creerei degli alibi in tutto l'ambiente". Il neo tecnico nerazzurro non vede l'ora di cominciare la lavorare con la sua nuova rosa e soprattutto con Lautaro Martinez, uno dei giocatori più promettenti a sua disposizione: "Lautaro è già forte, l’anno scorso ha fatto una buona stagione e ha fatto bene in Copa America, ma non vedo l’ora di incontrarlo e conoscere le sue qualità e provare a migliorarlo". Anche per gli altri reparti le idee sono piuttosto chiare, come ad esempio per la difesa in cui l'arrivo di Godin permetterà qualche esperimento in più rispetto al passato: Molto spesso mi è capitato di partire con un’idea e poi cambiare scoprendo le caratteristiche dei giocatori. Il reparto difensivo è forte e non mi riferisco solo ai nuovi acquisti. Partiremo con una difesa a tre, ma siamo pronti a sperimentare. L’importante sono i principi e l’idea che vogliamo fare: un calcio propositivo e di grande intensità”.

Ovviamente non sono mancate domande su Icardi e Nainggolan, i due grandi esclusi dal progetto Inter, su cui però l'allenatore si sbilancia poco: "Penso che il club abbia avuto il tempo necessario per agire e prendere una decisione. Io mi sono totalmente allineato alla volontà della società perché dobbiamo essere un'unica cosa”. A chiarire un po' la situazione però ci pensa Marotta: "E' stata una decisione sofferta ma non siamo sprovveduti. Noi abbiamo degli obblighi e non possiamo immaginare di depauperare questi patrimoni. Abbiamo deciso di fare questa scelta: ammetterlo ufficialmente fa parte di questo mondo. Abbiamo dei diritti e dei doveri. Entrambi si alleneranno con noi e rispetteremo questi diritti".

L'ultima battuta riguarda la sua ex squadra italiana, la Juventus, che in questa nuova esperienza dovrà scontrare per la prima volta da avversario: "Sicuramente sarà una partita importante perché andremo a sfidare la squadra che vince lo scudetto da 8 anni. Saranno due partite importanti, fermo restando che ce ne saranno altre 36. Personalmente ci sarà sicuramente emozione nell'entrare allo Juventus Stadium. Conoscete benissimo la mia storia e il mio passato. Ci sarà emozione fino al fischio d'inizio: poi sarò un avversario. E la Juve sarà un’avversaria per me".