Milano, 31 maggio 2019 - E' ufficiale Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter, lo conferma la società in una nota. Sul sito web nerazzurro si legge: "Il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia", il comunicato continua "Conte inizia il suo viaggio con l'Inter: due entità con lo stesso obiettivo, lo stesso orizzonte, quello della vittoria". Infine la nota conclude: "La sfida del nuovo allenatore è la stessa di tutto il mondo nerazzurro: riportare l'Inter nell'elite del calcio europeo".

Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter!#WelcomeAntonio pic.twitter.com/AtklPrKlkX — Inter (@Inter) 31 maggio 2019

"Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta", sono state le parole del tecnico salentino, riportate in un comunicato sul sito della società calcistica. Conte prende il posto in panchina di Luciano Spalletti. "Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il presidente e i dirigenti hanno riposto in me. Ho scelto l'Inter per la società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del Club e la voglia di riportare l'Inter dove merita".

Infine il presidente nerazzurro Steven Zhang ha commentato: "Sono sicuro che Antonio Conte sia uno dei migliori allenatori che esistano. Sono certo che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, a realizzare la nostra missione che è sempre la stessa: riportare questo club tra i migliori al mondo", ha concluso il patron nerazzurro.