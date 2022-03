Conference League: Roma-Vitesse, le probabili formazioni e dove vederla

Bologna, 16 marzo 2022- Dopo l'1-0 dell'andata maturato in Olanda, la Roma scende in campo all'Olimpico per la sfida di ritorno degli ottavi di finale della Conference League. I discorsi per la qualificazione sono ancora tutti aperti e il Vitesse si giocherà il tutto per tutto in trasferta. Sarà una settimana cruciale per Mourinho e i giallorossi che vogliono andare avanti in Europa e presentarsi al meglio all'appuntamento con il derby contro la Lazio.



Le probabili formazioni



No al turnover: questa è la decisione di Mourinho che anche questa volta chiama a raccolta tutti i suoi titolari. L'allenatore dovrà fare a meno di Mancini e Sergio Oliveria, entrambi assenti per squalifica, ma per il resto ci sarà la solita formazione a partire da Rui Patricio, con Smalling, Ibanez e Kumbulla in difesa. Pellegrini sarà spostato a centrocampo accanto a Cristante e Mkhitaryan, mentre sulle fasce agiranno Karsdrop ed El Shaarawy. In avanti invece ritorna l'attacco a due con la consolidata coppia formata da Zaniolo e Abraham.



Anche per gli olandesi del Vitesse non è prevista nessuna rivoluzione in vista di una partita dove saranno costretti a rincorrere dopo la sconfitta maturata all'andata. In attacco confermatissimo Openda, capocannoniere della squadra che in Olanda ha creato qualche problema alla Roma, affiancato ancora una volta da Grbic nel 4-3-3 disegnato dall'allenatore.



Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham



Vitesse (4-3-3): Houwen; Yapi, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni, Bero; Grbic, Openda

Dove vederla



La partita tra Roma e Vitesse si giocherà domani allo stadio Olimpico alle ore 21:00. Sarà possibile seguire il match su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport e in contemporanea anche in streaming su DAZN.



