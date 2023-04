Conference League, Lech Poznan-Fiorentina: il programma dei quarti. Formazioni e orari tv

Bologna, 12 aprile 2023 - La stagione entra nella sua fase più calda. Domani, giovedì 13 aprile, si scenderà in campo per i quarti di finale di Uefa Conference League. Dopo aver vissuto le emozioni della Uefa Champions League, con tante italiane ancora in corsa, anche la terza coppa europea vedrà un club del Bel Paese impegnato. La Fiorentina di Vincenzo Italiano si scontrerà con il Lech Poznan, in una sfida abbordabile per i viola, che vogliono staccare il pass per le semifinali e continuare a sognare.

Le sfide dei quarti di finale

La Fiorentina, come detto, volerà in Polonia per affrontare il Lech Poznan. La squadra di Italiano schiererà i suoi migliori undici e affiderà l'attacco a Cabral, con Jovic pronto a subentrare. I gigliati sono in una striscia positiva di dodici risultati utili consecutivi, racimolati tra Serie A e Coppa Italia. Oltre ai viola, però, giocheranno tutte le altre formazioni che vogliono andare all'assalto del trofeo. Si comincerà alle ore 18:45, quando Gent e West Ham si sfideranno in Belgio nella prime delle quattro partite previste. Gli inglesi partono da favoriti, ma la squadra di Moyes dovrà prestare molta attenzione alla voglia di mettersi in luce dei belgi. Sulla carta più equilibrate le altre due partite in programma. L'Anderlecht giocherà in casa la sfida di andata contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar, mentre il Basilea ospiterà i francesi del Nizza. Entrambi questi match si disputeranno in contemporanea a quello della Fiorentina.

Probabili formazioni Conference League

Gent - West Ham, domani ore 18:45 Gent (5-3-2): Roef; Samoise, Piatkowski, Okumu, Torunarigha, Castro Montes; De Sart, Kums, Hong; Cuypers, Orban. Allenatore: Vanhaezebrouck. West Ham (4-2-3-1): Areola; Emerson, Aguerd, Zouma, Kehrer; Rice, Downes; Benrhama, Lanzini, Bowen; Antonio. Allenatore: Moyes. Anderlecht - AZ Alkmaar, domani ore 21 Anderlecht (4-3-3): Verbruggen; Murillo, Debast, Vertonghen, N'Diaye; Ashimeru, Diawara, Refaelov; Dreyer, Raman, Amuzu. Allenatore: Riemer. AZ Alkmaar (4-2-3-1): Ryan; Kerkez, Hatzidiakos, Goes, Sugawara; Clasie, Reijinders; Odgaard Mijnans, Mihailovic; Pavlidis. Allenatore: Jansen. Basilea - Nizza, domani ore 21 Basilea (4-4-2): Hitz; Lang, Pelmard, Calafiori, Lopez; Ndoye, Diouf, Xhaka, Amdouni; Fink, Zeqiri. Allenatore: Vogel. Nizza (5-4-1): Schmeichel; Bard, Todibo, Ndayishimiye, Dante, Mendy; Thuram Ulien, Ramsey, Boudaoui, Pépé; Moffi. Allenatore: Digard. Lech Poznan - Fiorentina, domani ore 21 Lech Poznan (4-2-3-1): Bednarek; Pereira, Salamon, Milic, Rebocho; Kvekveskiri, Karlstrom; Sousa, Velde, Skoras; Ishak. Allenatore: van den Brom. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Saponara; Cabral. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la Conference League in tv

Il turno dei quarti di finale Uefa Conference League sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, precisamente su Sky Sport Football (canale 203), che alle ore 21 trasmetterà la partita tra la Fiorentina e il Lech Poznan. Lo streaming, sempre su abbonamento, sarà disponibile su Sky Go, Now Tv e su Dazn, che detiene i diritti della competizione. Si comincia alle ore 18:45 con il Gent che affronterà il West Ham, per poi proseguire alle ore 21 con le altre tre partite in programma.