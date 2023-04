Coming out del portiere del Marbella: posta la foto mentre bacia il compagno

Madrid, 28 aprile 2023 - Il portiere del Marbella, Alberto Lejarraga, ha fatto coming out per festeggiare la promozione, a cui ha contribuito con le sue parate (Soli 17 gol presi in 30 partite), baciando il suo compagno e postando la foto su Twitter.

L'estremo difensore del Marbella, squadra appena salita nella seconda categoria RFEF, la quarta del calcio spagnolo, nelle foto postate è insieme alla famiglia, e in una bacia il suo compagno, che indossa la sua maglia. Le immagine sono accompagnate da una dedica: "Grazie per essere sempre a mio fianco, nella buona e nella cattiva sorte! Questa volta abbiamo dovuto vivere la bellezza di questo! Grazie".

Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas! Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto! GRACIAS ❤️ ❤️ pic.twitter.com/gwsvZQztDW — Alberto Lejárraga (@alberto_leja) April 25, 2023

Il tweet di Lejarraga, che nel tempo libero è ingegnere informatico, è diventato virale e conta 1.4 milioni di visualizzazioni, quasi 2.000 retweet e 17.600 like. Sempre nel mondo del calcio di recente aveva dichiarato la sua omosessualità l’ex calciatore di Udinese e Sampdoria, Jakub Jankto.