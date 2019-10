La classifica di Serie A di calcio sul campo è quasi la stessa dell’attività delle squadre sui social network: Juventus in testa, Inter a inseguire, poi qualche sorpresa fra le altre. È la classifica delle squadre di calcio italiane più attive sui social e dei post con più interazioni, realizzata da Sensemakers, che ha monitorato i profili social dei team calcistici compilando l’elenco dei primi 15.



Le squadre di calcio e i social

L’obiettivo della classifica è quello di contribuire a capire i legami tra il mondo dei media e i social network, un rapporto sempre più connesso e profondo e sempre più importante nelle strategie di comunicazione dei team calcistici.

Per determinare il ranking sono stati raccolti i dati di tutti gli account ufficiali delle squadre italiane e in caso di squadre con più account ufficiali il dato riporta l’aggregato dei diversi account. Ad esempio la Juventus ha pagine ufficiali in lingua italiana, inglese, spagnola, araba, indonesiana e giapponese, più l’account ufficiale per le squadre giovanili e e per il team femminile.

L’Inter ha pagine ufficiali in lingua italiana, inglese, portoghese, araba, indonesiana, giapponese e turca. La Roma ha le versioni italiana, inglese, spagnola, greca, araba e thailandese.

Si è calcolata la somma complessiva di like, reactions, commenti, share su Facebook; like e commenti su Instagram; like e retweet ricevuti su Twitter; like, dislike, commenti su Youtube.



La top 15 dei team di calcio sui social

Al primo posto c’è la Juventus con oltre 73 milioni di interazioni complessive e 68,4 milioni di video visualizzati; la segue l’Inter che non raggiunge nemmeno la metà (27,9 milioni), poi molto più giù il Milan (12,5) e il Napoli (6,3) di poco sopra la Roma (6 milioni). L’Atalanta, attualmente al terzo posto in campionato, si trova al nono della classifica social con 1,1 milioni di interazioni.

Ecco la classifica delle squadre di calcio Italiane per interazioni sui social nel mese di Settembre.



1. Juventus

2. Inter

3. Milan

4. Napoli

5. Roma

6. Fiorentina

7. Cagliari

8. Lazio

9. Atalanta

10. Torino

11. Lecce

12. Brescia

13. Parma

14. Sampdoria

15. Verona