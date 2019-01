Verona, 27 gennaio 2019 - Scoppiettante 3-4 nel lunch match tra Chievo e Fiorentina. Muriel e Benassi portano sul doppio vantaggio i viola, Stepinski, a fine primo tempo la riapre. Nella ripresa Pellissier, su rigore (e ne fallisce un secondo), consegna il pareggio, ma Chiesa, con una doppietta, la ribalta. Djordjevic nel finale trova il 3-4. Gli uomini di Pioli, rimasti in 10 per l’espulsione di Benassi, salgono a 30 punti e si rimettono in corsa in chiave europea; i clivensi, invece, restano mestamente sul fondo della classifica, con soli 8 punti all’attivo.

La cronaca. Primo tempo frizzante al “Bentegodi” di Verona. La Fiorentina si porta sul doppio vantaggio con Muriel e Benassi, Stepinski la riapre; in mezzo tante polemiche arbitrali. Pronti via e i viola passano con il terzo gol consecutivo di Muriel: errore difensivo di Depaoli, Hancko serve Muriel e l’attaccante deposita la sfera sotto l’incrocio dei pali. Al 13’ i padroni di casa vanno vicini all’1-1, ma la conclusione di Stepinski, dopo l’errore in fase difensiva di Vitor Hugo, sbatte sul palo. Quattro giri di lancette e il Chievo trova il pareggio, il Var, però, lo annulla: Lafont fa ripartire il gioco, ma con un regalo serve Giaccherini che deposita in fondo al sacco. Il gol, come detto, viene annullato perché Pellissier pesta la riga dell'area di rigore della Fiorentina nel momento in cui il numero 1 viola fa ripartire il gioco. Al 24’ sono veementi le proteste degli uomini di Di Carlo per il contatto in area di rigore tra Pellissier e Pezzella, con quest’ultimo che sbilancia l’attaccante clivense. Nemmeno il tempo di continuare nelle proteste che la Fiorentina raddoppia: Simeone sfonda sulla destra, poi scarica su Benassi che infila Sorrentino sul palo più lontano. Nel finale il Chievo prima ritorna in partita, poi sfiora il pareggio. Al 38’ Stepinski, di testa, buca Lafont dopo l’ottimo assist di Depaoli. Da segnalare l’errore in fase di marcatura di Pezzella; poi, al 47’, la punizione di Giaccherini non trova lo specchio della porta per pochi centimetri.



Emozioni a mille anche nella ripresa. Giungono altre 4 reti, due per parte per un pirotecnico 3-4 finale. Al 58’ Benassi fa una parata in area per evitare la rete clivense e si guadagna il cartellino rosso. Dal conseguente calcio di rigore giunge il 2-2 clivense: Pellissier è letale e riesce a bucare Lafont, che aveva intuito la direzione. Nove giri d’orologio e la Fiorentina va vicinissima al nuovo vantaggio: lancio di Veretout per Chiesa e l’attaccante numero 25 centra la traversa. Scampato il pericolo, il Chievo si fa vedere con Rigoni, la sua conclusione dal limite viene deviata da Lafont. Gli uomini di Pioli al 79’ passano con un gran gol di Chiesa: il figlio d’arte fa tutto da solo, entra in area e beffa Sorrentino sul palo lontano. Partita finita? Neanche per idea. Infatti, all’82’ Muriel colpisce un palo e all’85’ Lafont respinge un calcio di rigore a Pellissier (penalty assegnato per fallo di mano di Gerson). Nemmeno il tempo di riprendere fiato e la Viola trova il 2-4 sempre con Chiesa: il numero 25 è lesto ad insaccare da pochi passi dopo l’ottimo assist di Gerson. All’89’,poi, Djordjevic sigla, di testa, il definitivo 3-4. Gli uomini di Pioli toccano quota 30 e si rilanciano per la lotta alla zona coppe; al contrario, gli uomini di Di Carlo restano sul fondo della classifica con 8 punti. La salvezza è sempre più difficile per i clivensi.



Tabellino



Chievo-Fiorentina 3-4

Chievo (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic (30’ Cesar), Rossettini, Jaroszynski; Leris (70’ Barba), Rigoni, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski (78’ Djordjevic), Pellissier. Allenatore: Domenico Di Carlo



Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini (80’ Ceccherini), Pezzella, Vitor Hugo, Hancko; Benassi, Norgaard (46’ Gerson), Veretout; Chiesa, Simeone (61’ Dabo), Muriel. Allenatore: Stefano Pioli



Reti: 4’ Muriel, 26’ Benassi, 38’ Stepinski, 60' rig.Pellissier, 79' e 86' Chiesa, 89' Djordjevic

Note - Ammoniti: Giaccherini, Sorrentino, Rigoni. Espulsi: Benassi



Arbitro: Daniele Chiffi