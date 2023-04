Chelsea-Real Madrid 0-2, i Blancos volano in semifinale con la doppietta di Rodrygo

Londra, 18 aprile 2023 - Il Real Madrid ha superato in scioltezza il Chelsea, anche nel ritorno dei quarti di finale di Uefa Champions League. I Blancos si sono imposti per 2-0 a Stamford Bridge sui Blues, grazie ad una doppietta di Rodrygo che ha replicato il risultato dell'andata. Una sfida senza storia quella tra gli spagnoli e gli inglesi, i quali non sono mai riusciti realmente a impensierire la squadra allenata da Carlo Ancelotti. I madridisti sfideranno in semifinale la vincente tra Manchester City e Bayern Monaco.

L'esito della partita d'andata

La partita d'andata, disputatasi al Santiago Bernabeu di Madrid meno di una settimana fa, aveva visto proprio i padroni di casa del Real imporsi per 2-0. I gol di Karim Benzema al 21' e Marco Asensio al 74' avevano confermato, dal punto di vista del risultato, la mole di gioco creata dai Blancos nell'arco di tutto il match. Una sfida dominata in larga parte dalle merengues di Carlo Ancelotti, che avevano anche potuto concludere la partita con un uomo in più per l'espulsione di Ben Chilwell, il quale aveva lasciato in dieci uomini il Chelsea di Frank Lampard al minuto 59, a causa di un fallo da ultimo uomo.

Le formazioni titolari

Frank Lampard schiera il suo Chelsea con il 3-5-1-1, a caccia di una rimonta disperata. Kepa Arrizabalaga difende la porta degli inglesi, aiutato da Fofana, Thiago Silva e Chalobah che compongono il trio nel pacchetto arretrato. James e Cucurella corrono a tutto campo sulle due fasce, mentre in mezzo al centrocampo ci sono Kanté, Fernandez e Kovacic. Davanti Gallagher si muove a supporto di Havertz. Dall'altra parte, Carlo Ancelotti non snatura il suo Real Madrid, nonostante il doppio vantaggio dell'andata da difendere. Courtois si trova tra i pali, Carvajal e Camavinga coprono il ruolo di terzini e Militao e Alaba fanno i centrali. A centrocampo ci sono i soliti Valverde, Modric e Kroos, mentre nel tridente Rodrygo e Vinicius Junior corrono ai lati di Karim Benzema.

Primo tempo

La partita inizia con ritmi bassi, comandati dal Real Madrid che vuole semplicemente portare la partita fino in fondo, forte del doppio vantaggio della sfida d'andata. La prima vera occasione arriva al minuto 11 ed è per il Chelsea, che quando in possesso palla accelera e tenta degli strappi per riaprire da subito il discorso qualificazione. James scatta sulla fascia destra, mette in mezzo e trova Havertz, che viene fermato dalla difesa dei blancos; la palla diventa buona per Kanté, che calcia tutto solo ma spara fuori dallo specchio della porta di Courtois. Gli spagnoli riprendono in mano il pallino del gioco e fanno ciò che vogliono. Al 19' Carvajal strappa a destra, vede l'inserimento in area di Rodrygo e lo premia: l'attaccante di Ancelotti controlla, si libera per calciare di destro e colpisce in pieno il palo esterno della porta di Kepa, che sembrava poter essere comunque sulla traiettoria. I Blues cercano in tutti i modi di imporsi nel controllo della sfera, ma le merengues per ora gestiscono in serenità. Il Real Madrid si affida alla velocità delle sue ali e alle combinazioni sulle fasce laterali: al 27' Vinicius Junior parte a sinistra, entra e area e conclude troppo centrale, ma l'arbitro ferma comunque tutto per posizione di fuorigioco dello stesso brasiliano. I madridisti si fanno vedere ancora al 31', stavolta con Modric, che in area da posizione molto defilata costringe ad una respinta con i pugni il portiere degli inglesi. Il Chelsea sciupa un'occasione gigantesca nel primo dei due minuti di recupero di questo primo tempo: James arriva sul fondo sulla destra, mette al centro un pallone forte che tutti bucano e che giunge sul secondo palo, dove Cucurella può ricevere tutto solo; dopo lo stop il centrocampista dei Blues conclude a botta sicura e centra in pieno Courtois, che compie un miracolo in uscita. Le due compagini tornano negli spogliatoi sul risultato di parità.

Secondo tempo

Il Chelsea torna in campo con un atteggiamento completamente differente. I Blues prendono in mano, finalmente, il pallino del gioco e cercano di aprire le maglie difensive del Real Madrid, che accusa le avanzate degli inglesi. Fernandez ci prova dal limite con un rasoterra ma calcia largo, poco dopo Havertz entra in area e trova solo la parata di Courtois, contrato anche dalla retroguardia avversaria. Il momento positivo dei padroni di casa, però, si spegne dopo una decina di minuti e nel peggiore dei modi possibili. Al 58' Rodrygo parte a sinistra, entra in area e dal fondo mette in mezzo un rasoterra sul quale Benzema non arriva per pochissimo; Vinicius Junior raccoglie sul secondo palo, ragiona e appoggia al centro proprio per lo stesso Rodrygo, che a due passi dalla porta realizza lo 0-1. Nonostante il pesante svantaggio totale in ottica qualificazione, il Chelsea cerca di reagire e riaprire il discorso. Enzo Fernandez è ancora tra i più positivi e impegna nuovamente il portiere avversario, stavolta seriamente, con una gran botta di sinistro. Dopo una folata dei padroni di casa, il match si assesta e i ritmi calano notevolmente. Il Real Madrid si difende in maniera ordinata, accelera in qualche circostanza e chiude definitivamente i giochi al minuto 80. Vinicius Junior si libera sulla sinistra, mette un pallone arretrato per il rimorchio di Valverde, che in corsa evita un paio di avversari e, nel cuore dell'area, appoggia al centro per Rodrygo: il brasiliano effettua il secondo tap-in della sua partita, firma la propria doppietta personale e mette in cassaforte la vittoria dei Blancos sullo 0-2. Negli ultimi minuti Vinicius Junior ha anche la chance per mettere in rete il 3-0, ma Kepa è bravo in uscita a negargli la gioia del gol.

Il tabellino del match

Chelsea (3-5-1-1): Kepa; Fofana, T. Silva, Chalobah; James, Kanté, Fernandez (67' Sterling), Kovacic, Cucurella (68' Mudryk); Gallagher (67' Joao Felix); Havertz (77' Mount). Allenatore: Lampard Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal (82' Nacho Fernandez), Militao, Alaba (46' Rudiger), Camavinga; Valverde, Kroos (76' Ceballos), Modric; Rodrygo (82' Asensio), Benzema (71' Tchouameni), Vinicius. Allenatore: Ancelotti Marcatori: 58' Rodrygo, 80' Rodrygo Arbitro: Daniele Orsato. Note - Ammoniti: Militao, Cucurella, James, Mudryk