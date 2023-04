Chelsea, in panchina arriva Lampard come traghettatore fino a giugno

Londra, 6 aprile 2023 - Il Chelsea si affida ad una bandiera per sostituire Graham Potter, esonerato nei giorni scorsi dopo l'ottava sconfitta della sua gestione. I londinesi hanno deciso infatti di puntare su Frank Lampard per portare a termine questa stagione. Per l'ex centrocampista si tratta di un ritorno ai Blues, di cui non solo è stato giocatore dal 2001 al 2014 prima di chiudere la carriera fra Manchester City e New York City, ma pure allenatore dal 2019 al 2021, prima che la società scegliesse di separarsi dal tecnico classe '78 a causa dei cattivi risultati ottenuti dalla squadra, che in quel momento occupava il nono posto in Premier League.

Le vittorie coi Blues

Da calciatore, Lampard ha trascorso 13 stagioni indossando la maglia del Chelsea, collezionando 648 presenze e 13 titoli vinti, fra cui tre Premier League, una Champions League e una Europa League. Con 211 reti segnate, risulta essere il miglior marcatore della storia dei Blues. Peggio gli è andata da allenatore, in quanto ha perso la Supercoppa europea ai rigori con il Liverpool e una finale di FA Cup contro l'Arsenal. Adesso l'ex centrocampista della Nazionale inglese non ha un compito facile, in quanto il Chelsea è 10° in Premier League al pari del Fulham con appena 39 punti conquistati fino a questo momento. Azpilicueta e compagni sono lontani dalle posizioni che valgono l'accesso alle competizioni europee della prossima stagione e in entrambe le coppe nazionali la squadra è già stata eliminata al terzo turno dal Manchester City. In Champions invece, i Blues sono attesi dal doppio confronto ai quarti di finale con il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha allenato Lampard durante la sua esperienza londinese durata dal 2009 al 2011.

L'ultima esperienza all'Everton

Dopo la sua prima avventura da tecnico del Chelsea, Lampard è stato chiamato nel gennaio del 2022 a prendere il posto di Rafa Benitez sulla panchina dell'Everton, centrando l'obiettivo della salvezza alla penultima giornata grazie alla vittoria in rimonta con il Crystal Palace e terminando il campionato al sedicesimo posto. Il 23 gennaio scorso però è stato esonerato con la squadra in penultima posizione in Premier League, con soli 15 punti raccolti in 20 incontri.

La prossima annata

Lampard è stato scelto dal club per ricoprire il ruolo di traghettatore. In estate infatti il Chelsea virerà su altri profili per aprire un nuovo ciclo. Il preferito è Julian Nagelsmann, esonerato dal Bayern Monaco il 24 marzo e sostituito con quel Thomas Tuchel che aveva iniziato la stagione proprio con i Blues. Ma occhio pure a Luis Enrique, che dopo il recente Mondiale ha detto addio alla Nazionale spagnola. Entrambe le piste, secondo fonti inglesi, sarebbero già state sondate prima di Lampard, ma senza ricevere risposte positive alla proposta di prendere in mano la squadra nella parte finale di questa annata. Sia il tecnico tedesco che quello iberico preferiscono aspettare la nuova stagione, potendo così dirigere un gruppo costruito secondo le proprie direttive.

