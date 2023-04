Champions League, ritorno dei quarti di finale: programma e dove vedere Napoli-Milan e Inter-Benfica

Una due giorni di Champions League decisiva per le squadre italiane. Tre formazioni in lizza e la possibilità di arrivare ad una semifinale tutta italiana: Napoli, Milan e Inter a caccia della gloria. Se i nerazzurri hanno messo un buon mattone sulla qualificazione dopo il 2-0 di Lisbona contro il Benfica, il Maradona di Napoli vivrà invece una serata da sogno con partenopei e rossoneri a caccia della semifinale dopo la vittoria milanista per 1-0 all’andata a San Siro. Il gol di Bennacer ha dato un piccolo vantaggio alla squadra di Pioli ma senza la regola dei gol in trasferta tutto è sempre più aperto per il ritorno. In programma anche i due quarti di finale dell’altra parte del tabellone con il Real Madrid che va a Londra contro il Chelsea e il City che va invece a Monaco di Baviera contro il Bayern.

Milan-Napoli in una immagine della gara di andata

Napoli-Milan da cuori forti

Sarà una serata emozionante al Diego Armando Maradona di Napoli dove la squadra di Luciano Spalletti, sempre più vicina allo scudetto, ospiterà il Milan di Stefano Pioli per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Tante polemiche all’andata, ammonito Kim che era diffidato, non ci sarà al ritorno, espulso per doppia ammonizione Anguissa per un discusso fallo su Hernandez, preludio a una partita molto calda martedì sera davanti al pubblico partenopeo. Entrambe le formazioni hanno fatto turnover in campionato, il Napoli non è andato oltre lo 0-0 col Verona, mentre il Milan ha pareggiato 1-1 a Bologna, rimontando il gol lampo di Sansone con una stoccata dalla distanza di Pobega. Maggiori problemi per Spalletti, senza due titolari, ma con il ritorno di Osimhen che già si è fatto notare contro gli scaligeri con una traversa colpita nel finale. Per Pioli quasi tutti a disposizione a eccezione di Zlatan Ibrahimovic. Con l’1-0 dell’andata, il Milan può sfruttare due risultati su tre al ritorno, mentre il Napoli dovrà vincere con due gol di scarto per accedere alla semifinale. In alternativa, una vittoria partenopea con un gol di scarto (con qualsiasi risultato non essendoci la regola dei gol in trasferta) porterebbe al supplementare. Si gioca alle 21 di martedì 18 aprile al Diego Armando Maradona di Napoli con doppia diretta Sky e Canale 5.

Chelsea-Real Madrid

Situazione più semplice per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il 2-0 del Santiago Bernabeu in quel dell’andata regala alle merengues una relativa tranquillità per il ritorno. La squadra spagnola passerà vincendo e pareggiando, ma potrà anche perdere con un gol di scarto per ottenere la semifinale. Dall’altro lato, il Chelsea è invece obbligato a vincere con tre gol di scarto per passare il turno, oppure con due gol di scarto per portare la sfida ai supplementari. I blues vivono una stagione difficile e il recente periodo ha acuito una crisi conclamata. Nelle ultime sei partite sono arrivati due pareggi e quattro sconfitte, l’ultima sabato contro il Brighton di De Zerbi per uno a due in casa. In classifica il Chelsea è addirittura nella parte destra con egual distanza dalla zona Europa e dalla zona retrocessione, a testimonianza di una stagione disastrosa. Il Real, invece, ha conquistato la finale di Coppa del Rey (0-4 al Barcellona), ma in campionato è seconda a meno undici dai blaugrana e insidiata a meno due dall’Atletico Madrid. Si gioca martedì 18 aprile alle ore 21 a Stamford Bridge con diretta su Sky e Infinity.

Bayern Monaco-Manchester City

Sembra invece già chiuso il quarto di finale tra i bavaresi di Tuchel e il citizens di Guardiola. Il 3-0 dell’andata in Inghilterra mette al riparo la squadra di Pep che dovrà difendere il triplo vantaggio, che tradotto significa evitare di perdere con quattro gol di scarto. Impresa quasi impossibile per il Bayern Monaco che dovrà almeno cercare la vittoria con tre gol di scarto per sperare in un improbabile supplementare. I bavaresi tra l’altro sono impegnati in una dura lotta in campionato che li vede con due soli punti di vantaggio sul Dortmund, che non è stato capace di approfittare del pareggio tra Bayern e Hoffenheim con un rocambolesco tre a tre a Stoccarda. Borussia avanti di due reti e riacciuffato a sei dalla fine, poi nuovo vantaggio di Reyna al 92’ e infine pareggio al 97’ di Mvumpa. Il City invece rivede la Premier considerando i 4 punti di ritardo dall’Arsenal (fermato due a due dal West Ham) e con una partita da recuperare. Si gioca mercoledì 19 aprile alle 21 a Monaco di Baviera con diretta su Sky e Infinity.

Inter-Benfica

Il quadro dei quarti di finale si chiude con la sfida di San Siro mercoledì 19 aprile tra Inter e Benfica. Nerazzurri in vantaggio di due gol dopo la vittoria 0-2 a Lisbona con Barella e Lukaku (su rigore) ma reduci da una crisi senza fine in campionato con la sconfitta interna contro il Monza sabato sera. La corsa ai primi quattro posti si è complicata per la squadra di Inzaghi che ora ha 51 punti, due in meno del Milan quarto, cinque in meno della Roma terza e ben dieci in meno della Lazio seconda. Inzaghi ha disperato bisogno di prendersi la semifinale di Champions League per evitare sanguinose decisioni della dirigenza, per una posizione in panchina sempre più in bilico in ottica prossima stagione. I nerazzurri partono dal doppio vantaggio, significa passare il turno con una vittoria, un pareggio e anche con una sconfitta con un gol di scarto. Se il Benfica invece dovesse vincere con tre gol di scarto l’Inter sarebbe eliminata, mentre un successo portoghese con due gol di vantaggio porterebbe ai supplementari. Calcio d’inizio mercoledì 19 aprile alle 21 con diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

Dove vedere le partite

Martedì 18 aprile

Napoli-Milan ore 21 Sky Sport 1 (201), Sky Sport 252, Canale 5, Now Tv, Sky Go, Infinity.

Chelsea-Real Madrid ore 21 Sky Sport Football (203), Sky Sport 253, Now Tv, Sky Go, Infinity.

Mercoledì 19 aprile

Bayern Monaco-Manchester City ore 21 Sky Sport 1 (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 251, Now Tv, Sky Go, Infinity.

Inter-Benfica ore 21 esclusiva Amazon Prime Video.

