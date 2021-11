Roma, 3 novembre 2021 - Champions League: il Milan dopo l’1-1 con il Porto può sperare ancora, grazie alla vittoria del Liverpool. L’Inter in trasferta batte 3-1 lo Sherif e arriva al prossimo derby a passo di carica. Si è accesa in Champions League l'onda lunga del derby della Madonnina, in programma domenica sera a San Siro.

Milan-Porto, rivivi la diretta

In tv: Amazon Prime video

Formazioni ufficiali e cronaca

Sheriff-Tiraspol-Inter, rivivi la diretta

In tv: Sky

Formazioni e cronaca