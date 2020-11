Roma, 25 novembre 2020 - Mercoledì da dentro o fuori per l'Inter che, nella quarta giornata di Champions League, sfida a San Siro il Real Madrid. Dopo il doppio successo di Juventus e Lazio, alle 21 appuntamento da non sbagliare per la squadra di Antonio Conte che deve vincere per mantenersi in vita nella corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale in un girone eliminatorio, il gruppo B, dove attualmente si trova all'ultimo posto.

In campo anche l'Atalanta, di scena a Liverpool (21) contro i Reds. Dopo i cinque schiaffi subiti all'andata, la squadra di Gian Piero Gasperini punta al riscatto.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos; Asensio, Hazard, Vinicius; Mariano. Allenatore: Zidane.

Arbitro: Taylor (Inghilterra).

In tv: Sky Sport.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Milner, Williams, Matip, Tsimikas; Jones, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Jota. Allenatore: Klopp.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Del Cerro Grande (Esp).

In tv: Sky Sport.