Roma, 27 ottobre 2020 - La seconda giornata di Champione League non inizia bene per l'Inter che sul campo dello Shakhtar Donetsk deve accontentarsi di un altro pareggio (0-0). I nerazzurri non riescono a sfondare il muro degli ucraino. Due legni colpiti, un gol già fatto non realizzato da Lautaro Martinez e un epidosio da rigore non assegnato su Romelu Lukaku: questo il riassunto di una serata storta per la squadra di Antonio Conte che ora, nel gruppo B, si trova a quota 2 punti, mentre lo Shakhtar sale a 4.

Champions League, allarme Covid in casa Lazio

Live ora l'Atalanta. Debutto a Bergamo, nel rinnovato Gewiss Stadium, per gli uomini di Gian Piero Gasperini contro l'Ajax. Dopo il poker al Midtjylland, l'Atalanta può con una vittoria compiere un passo già decisivo per prendersi uno dei primi due posti del gruppo D.

Shakhtar (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Khocholava (17' st Matviyenko), Bondar, Korniienko; Maycon, Marlos (43' st Alan Patrick); Tete', Marcos Antonio, Solomon; Dentinho (15' pt Taison). A disp.: Shevchenko, Pyatov, Stepanenko, Vakula, Marquinhos, Vitao, Bolbat, V'Yunnik, Sudakov. Allenatore: Castro.

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio (34' st Darmian), De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal (34' st Eriksen), Brozovic, Barella, Young (40' st Pinamonti); Lukaku, Lautaro Martinez (27' st Perisic). A disp.: Padelli, Stankovic, Kolarov, Ranocchia, Moretti, Nainggolan, Vezzoni, Bonfanti. Allenatore: Conte.

Arbitro: Kabakov.

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Bastoni, Vidal. Angoli: 2-6. Recupero: 2' pt, 3' st.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini.

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Tadic, Gravenberch; Antony, Traorè, Neres. Allenatore: ten Hag.

Arbitro: Skomina (Slo).

In tv: Sky Sport.