Roma, 24 novembre 2020 - Stasera torna la Champions League 2020 con Juventus e Lazio. Dopo la pausa per le nazionali, a Torino i bianconeri di Pirlo (Gruppo G) cercano di ipotecare il passaggio del turno contro il Ferencvaros, mentre all'Olimpico Immobile e compagni (Gruppo F) ricevono lo scomodo Zenit. La Champions propone tre turni senza respiro e promette spettacolo da qui fino a metà dicembre, quando si chiuderà la fase a gironi prima del sorteggio degli ottavi di finale in programma il 14 dicembre. Oggi il programma prevede due partire alle 18.55 e sei alle 21, tra cui le due italiane.

Champions, le classifiche dei gruppi

Champions, il calendario

Tra le altre sfide del turno occhi puntati sul Psg che contro il Lipsia in casa, con cui ha già perso, è la 'big' che rischia di più. In campo, in un turno che potrebbe certificare le prime qualificazioni agli ottavi, anche il Manchester United, impegnato in casa contro i turchi dell'Istanbul Basaksehir. Poi Rennes-Chelsea, Krasnodar-Siviglia, Dortmund-Bruges, Dinamo Kiev-Barcellona.

La Juve può chiudere i conti nel gruppo F: la Signora è seconda a 6 punti e con un successo contro il Ferencvaros potrebbe assicurarsi il passaggio del turno, per poi pensare alla lotta con il Barcellona per il primo posto in palio nello scontro diretto.

Probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

Ferencvaros (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka; Siger, Kharatin, Somalia; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen. All. Rebrov.

Diretta a pagamento alle 21 su Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport 252, in streaming su Sky Go.

Live

Sfida fondamentale all'Olimpico di Roma tra Lazio e Zenit nel gruppo F. I biancocelesti sono secondi a 5 punti dietro asl il Dortmund con 6. I russi invece sono ultimi a un punto. Inzaghi ritrova Immobile

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. Inzaghi.

Zenit (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Zirkhov, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin. All. Semake.

Diretta dalle 21 a pagamento su Sky Sport Arena 204, in chiaro su Canale 5. Streaming su Sky Go e Mediaset Play.

Live