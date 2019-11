Torino, 26 novembre 2019 - Torna la Champions League questa sera, ore 21, con Juventus-Atletico Madrid e Atalanta-Dinamo Zagabria. Sarri 'deve' tagliare Higuain o Dybala. Ronaldo rivendica il suo posto dopo settimane di rumors e misteri, così uno dei più in forma costretto in panchina. La Dea ha ancora novanta minuti a disposizione per restare nell'Olimpo: a San Siro deve vincere e sperare. Ma Gasperini non potrà contare su Zapata.

Champions League: calendario e risultati - Classifiche

Juventus-Atletico Madrid, probabili formazioni

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo

Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Felix, Partey, Saul, Koke; Morata, Correa

Tv: Canale 5, Sky Sport Uno

Atalanta-Dinamo Zagabria, probabili formazioni

Atalanta: Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Pasalic; Ilicic

Dinamo Zagabria: Livakovic; Stojanovic, Theophile-Catherine, Dilaver, Peric, Leovac; Moro, Ademi, Olmo; Orsic, Petkovic.

Tv: Sky Arena

Juventus, e ora chi sta fuori?

di Gianmarco Marchini

"Sono tornato", scrive lui, come se poi ci fosse il bisogno di sottolinearlo. Perché che Cristiano Ronaldo fosse tornato, lo si leggeva chiaramente ieri tra le righe e le rughe di Maurizio Sarri, nel presentare uno Juventus-Atletico Madrid che ai fini del primo tagliando Champions vale il giusto (ai bianconeri basta un pari per aggiudicarsi il primo posto del girone), ma che ha un valore politico importantissimo nell’economia della stagione. CR7 torna, vuole tornare, richiamato dall’odore dell’Atletico, tra le sue vittime preferite (25 gol in carriera). Largo allora a Sua Maestà Cristiano, con buona pace degli altri cortigiani. Di Gonzalo Higuain o di Paulo Dybala, i due eroi di Bergamo, i più in forma tra i bianconeri. Eppure uno è di troppo stasera. Sarri non contempla un tridente spregiudicato e democratico. Non ora, perché l’ei fu "talebano" è alla disperata ricerca di un equilibrio tra utile e dilettevole per sopravvivere nella galassia juventina, piena di stelle e aspettative stellari.

Le stelle sono belle, ma a patto che brillino, e quella di Cristiano sembrava aver perso molta intensità in questa prima parte di stagione. Tanto da finire due volte di fila dietro la lavagnetta del quarto uomo. Cosa io? Già, proprio tu: fuori con la Lokomotiv e fuori con il Milan, quando il risultato è ancora un punto interrogativo. Ma stavolta - eresia - la risposta giusta la danno gli altri. Douglas Costa in Russia, Dybala contro i rossoneri. Al Diavolo, curriculum e gerarchie, deve aver pensato Sarri nell’impugnare il volante bianconero e sterzare coraggiosamente lontano da Ronaldo. Peccato che lui e la Juventus si siano scontrati contro un’inevitabile realtà: quella di avere un attore cinque volte Premio Oscar a cui nessuno aveva mai osato indicare così l’uscita di scna. Allegri, vecchio lupo di mare toscano, l’aveva tolto soltanto due volte, entrambe sul 3-0 e appena dopo un gol del diretto interessato. Perché ai predatori ci si può avvicinare soltanto quando hanno la pancia piena, e comunque sempre a debita distanza.

Ecco allora che Cristiano ha ruggito tutto il suo disappunto, salvo poi fare retromarcia, forse suggerito dalla lontananza causa Portogallo. Cinque gol in campionato, uno (inutile) in Champions: ma oltre l’apparenza di numeri insoliti per un fuoriclasse come lui, c’è la sostanza di un rendimento al di sotto della fama da divoratore di record e titoli. La Juve senza lui va lo stesso: quattro vittorie e un pari senza lui in campo. E nel rapporto gol-punti, Pjanic e Higuain lo superano (9 contro i 6 di Cristiano). Da qui a metterne in discussione l’assoluto valore ce ne passa. E stasera, se si scatena, rimanderà ancora le critiche ai mittenti.