Roma, 4 novembre 2020 - Nuova giornata decisiva per il destino in Champions League di Juventus e Lazio. Dopo le sconfitte di Inter e Atalanta di martedì, è il turno delle altre due italiane. Lazio scende in campo a San Pietroburgo contro lo Zenit (segui la diretta più sotto). Ancora al centro del caso Covid, la squadra di Simone Inzaghi è di nuovo in emergenza. Assenti le stelle Immobile e Luis Alberto, in attacco spazio alla coppia Muriqi-Correa. Alle 21 invece tocca alla Juve, impegnata in Ungheria contro il Ferencvaros. Dopo il prepotente rientro in campionato con una doppietta subito decisiva, Cristiano Ronaldo si riprende la scena anche in Europa. Partita da vincere a tutti i costi per la squadra di Andrea Pirlo per avvantaggiarsi nella corsa verso la qualificazione e non perdere terreno dal Barcellona, capolista a punteggio pieno del gruppo G.

ZENIT (4-3-3): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitsky, Douglas Santos; Erokhin, Barrios, Ozdoev; Kuzyayev, Dzyuba, Zhirkov. Allenatore: Semak.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Akpa Akpro, Fares; Muriqi, Correa. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Dias (Portogallo).

In tv: Sky Sport.

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic. Heister; Somalia, Kharatin; Zubkov, Sifer, Nguen; Isael. Allenatore: Rebrov.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, McKennie, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Grinfel (Israele).

In tv: Sky Sport.