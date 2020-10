Bologna, 27 ottobre 2020 - Dopo Inter e Atalanta in campo martedì 27 ottobre, la Champions League proseguirà mercoledì con le restanti otto partite del secondo turno della fase a gironi. Protagonisti i gironi E, F, G e H con le italiane Juventus e Lazio in campo. Per i bianconeri big match con il Barcellona, i biancocelesti affronteranno il Club Bruges in trasferta. Il programma prevede due partite alle 18.55 e sei alle ore 21.

Krasnodar-Chelsea

Il turno inizia alle 18.55 con la sfida tra il Krasnodar e il Chelsea. Nel gruppo E c'è grande equilibrio dato che il primo turno ha visto due pareggi, i londinesi con il Siviglia, il Krasnodar con il Rennes. Krasnodar di Musaev con il 4-2-3-1 con Sulyemanov, Cabella e Ionov alle spalle di Berg. Lampard con il 4-4-2 con Mount e Werner in avanti.

KRASNODAR( 4-2-3-1): Safonov, Petrov, Kaio, Sorokin, Chemov, Olsoon, Vihena, Sulyemanov, Cabella, Ionov, Berg. All. Musaev

CHELSEA (4-4-2): Mendy, James, Silva, Zouma, Chilvell, Pulisic Kante’, Jorginho, Havertz, Mount, Werner. All. Lampard.

Diretta su Sky Sport 254 con calcio d'inizio alle ore 18.55.

Basaksehir-Psg

Nel gruppo H sfida tra le ultime due della classifica a Istanbul tra il Basaksehir e il Psg. I turchi sono stati sconfitti dal Lipsia all'esordio, i parigini sono stati superati dal Manchester United. Basaksehir di Buruk con un abbottonato 4-1-4-1 con Ba punta centrale, per Tuchel 4-3-3 con il tridente Di Maria-Neymar-Mbappè.

BASAKSEHIR (4-1-4-1): Gunok, Mbompo, Epurreanu, Skertel, Caicala, Topal, Turuc, Kahveci, Rafael, Visca, Ba. All..Buruk.

PSG(4-3-3): Navas, Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Pereira, Guye’, Di Maria, Neymar, Mbappe’. All. Tuchel.

Diretta su Sky Sport 253 con calcio d'inzio alle ore 18.55.

Siviglia-Rennes

Occasione per il Siviglia al Sanchez Pizjuan, i campioni dell'Europa League dopo il pareggio di Londra possono tentare la mini fuga con il Rennes. Lopetegui con il 4-3-3, Rakitic a guidare dalla mediana, l'ex milanista Suso a dare fantasia in attacco. Francesi con modulo speculare e tridente composto da Del Castillo, Guirassy e Terrier.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou, Navas, Gomez, Acuna, Carlos, Rakitic, Fernando, Kutely, Suso, De Jong, Ocampos. All. Lopetegui

RENNES(4-3-3): Gomis, Traore’, Da Silva, Aguerd, Dalbert, Bourigeaud, Zonzi, Camavinga, Del Castillo, Guirassy, Terrier. All. Julien

Diretta dalle21 su Sky Sport 256.

Club Bruges-Lazio

Dopo la splendida vittoria sul Dortmund, la Lazio ha trovato sulla sua strada il problema Covid. Restano a Roma Immobile, Luis Alberto e Lazzari. Ci sono le probabili assenze pure di Cataldi e Leiva, ancora fuori Radu e Lulic. Belgi con il tridente offensivo Diatta, Bonaventure e De Ketelaere

CLUB BRUGGE (4-3-3): Horvath; Clinton Mata, Mechele, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Rits; Diatta, Bonaventure, De Ketelaere. All. Clement

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Akpa Akpro, Fares; Correa, Caicedo. All.Inzaghi.

Calcio d'inizio alle ore 21 sul canale 204 di Sky e sul canale 253. In streaming su Sky Go.

Dortmund-Zenit

Sempre nel gruppo della Lazio, il Borussia Dortmund è chiamato al riscatto nel match interno contro i russi dello Zenit, sconfitti all'esordio dal Bruges. Per Favre 3-4-2-1 con Reus e Sancho a sostegno di Haaland, russi con il classico 4-4-2 con Azmoun e Dyzouba in attacco.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Hitz, Pszicek, Hummels, Delaney, Meunier, Witsel, Bellingham, Reus, Sancho, Haaland. All. Favre

ZENIT( 4-4-2): Kerzhakov, Karavaev, Lovren, Rakistjisky, Santos, Malcom, Wendel, Barrios, Driussi, Azmoun, Dyzouba. All. Semak.

Diretta sul canale 203 di Sky e sul 254 con calcio d'inizio alle 21.

Ferencvaros-Dinamo Kiev

Nel raggruppamento della Juventus, impegnata a Barcellona, le due sconfitte nel primo turno si affronteranno a Budapest. Partita del cuore per il tecnico dei magiari Rebrov, con un grande passato alla Dinamo. Ferencvaros con il 4-2-3-1 con Nguen di punta, Lucescu con modulo speculare con Supryaga, obiettivo di mercato del Bologna, centravanti.

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz, Lovremcsics, Blazic, Divali, Laudouni, Heister, Kharatin, Zubkov, Isael, Uzuni, Nguen. All. Rebrov

DINAMO KIEV(4-2-3-1): Buschan, Khedziora, Zabarnji, Mykolemko, Karavaev, Bulyalsky, Sydorchuchuk, Shaparenko, Tsygankov, De Pena, Supryaga. All. Lucescu.

Diretta su Sky Sport 257 dalle 21.

Juventus-Barcellona

Big match di giornata allo Juventus Stadium tra i bianconeri di Pirlo e i blaugrana di Koeman. Catalani senza Pique e Coutinho, Pirlo in attesa del tampone di Cristiano Ronaldo. Per la Juventus spazio probabilmente a Dybala e Morata in coppia, nel Barcellona spauracchio Ansu Fati con Messi a supporto.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Pedri, Ansu Fati; Messi. All. Koeman.

Diretta Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport 252, con calcio d'inizio alle 21. In streaming su Sky Go. Live in chiaro su Canale 5.

Manchester United-Lipsia

Altra sfida interessante di giornata tra la squadra di Solskjaer e il Lipsia, entrambe in testa al girone H. Inglesi con il 4-2-3-1 con Fred, Mc Tominay e Fernandes dietro Mata. Nagelsmann con il consueto 3-4-3 con Olmo, Forsberg e Nkunku davanti.

MANCHESTER UTD(4-2-3-1): De Gea, Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw, Wan Bissaka, Fred, Mc Tominay, Fernandes, Mata. All. Solskjaer

LIPSIA(3-4-3): Gulacsi, Upamecano, Klostermann, Halmestenberg, Tasende, Afams, Hernichs, Mukiele, Olmo, Forsberg, Nkunku. Alk. Nagelsmamm.

Diretta sul canale Sky Sport 255 dalle 21.

