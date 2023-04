Champions League, Bayern Monaco-Manchester City 1-1: inglesi in semifinale

Monaco di Baviera (Germania), 19 aprile 2023 - Il 3-0 della gara di andata aveva già ampiamente indirizzato la contesa, ma dopo il rigore sbagliato nel primo tempo da una macchina da gol come Haaland forse per un attimo il Bayern Monaco aveva cullato l'idea della rimonta. Nella ripresa proprio il fuoriclasse norvegese si riscatta e firma il gol del vantaggio del Manchester City all'Allianz Arena prima che Kimmich, dal dischetto stavolta con profitto, fissi il risultato sull'1-1 definitivo: in semifinale di Champions League volano comunque gli inglesi, attesi ora dal Real Madrid, che ieri aveva liquidato senza troppe ansie la pratica Chelsea. Nell'altro lato del tabellone, come da previsioni, si compone invece il derby tra Milan e Inter: per i rossoneri decisivo il passaggio del turno a spese del Napoli, mentre i nerazzurri in serata hanno superato, tra alterne vicende, il Benfica nel computo del doppio confronto.

Primo tempo

Per credere nella rimonta (quasi) impossibile il Bayern non ha altre scelte che partire a razzo e attaccare: la prima chance arriva però solo al 17', quando Musiala lancia Sané, che calcia di poco sul fondo. L'ex di turno ci riprova al 21' direttamente da calcio piazzato: Ederson vola e devia in angolo. I ritmi sono piuttosto bassi ma al 38' arriva l'episodio che potenzialmente può indirizzare ulteriormente il doppio confronto: Gundogan tira dalla distanza e Upamecano tocca la sfera col braccio, portando l'arbitro Turpin ad assegnare il rigore (ammonendo anche il numero 2). Sul dischetto si presenta Haaland, uno che di solito davanti ai portieri avversari non sbaglia: stavolta invece il fuoriclasse norvegese spara incredibilmente alle stelle, lasciando ai tedeschi un lumicino di speranza nella rimonta. Al 42' infatti Coman, imbeccato da Sané, prova a sfruttare l'inerzia positiva, ma Ederson risponde ancora presente: in pieno recupero va ancora peggio all'ex Juventus, che calcia ma trova l'opposizione del compagno di squadra Choupo-Moting.

Secondo tempo

Haaland non ci sta e prima, al 56', calcia debolmente tra le braccia di Sommer su suggerimento di Grealish e poi, un giro di lancette dopo, non sbaglia a coronamento di una ripartenza gestita da De Bruyne: pochi istanti prima Ederson aveva ancora una volta salvato sull'affondo di Coman. Il portiere ospite è attento anche al 67', quando Choupo-Moting scocca una conclusione su assist di Musiala. Con il passare dei minuti il Bayern perde convinzione in una rimonta praticamente quasi impossibile. Nello stesso tempo il City non forza più la mano e forse cala anche nel livello di concentrazione: al 78' per poco non ne approfitta il solito Coman, con Dias provvidenziale nel salvataggio sulla linea. In realtà una nuova chance per i tedeschi arriva all'83', quando Akanji tocca la sfera con la mano in area: Turpin indica ancora il dischetto e stavolta Kimmich non sbaglia regalando al pubblico dell'Allianz Arena un mezzo sorriso nella serata che sancisce comunque la fine del percorso in Champions League, dove invece avanza con pieno merito il City.

