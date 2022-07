Caputo, a quasi 35 anni si diploma in ragioneria

Bari, 2 luglio 2022 - Gli esami non finiscono mai. E nel caso di Ciccio Caputo, non hanno nemmeno età. A quasi 35 anni, l'attaccante della Sampdoria ha conseguito in quel di Bari la maturità, sottoponendosi in giornata presso l'istituto tecnico parificato Alessandro Volta all'ultima prova: quella dell'orale. "Ho risposto a tutte le domande. Affrontare la commissione è stato più difficile rispetto a quando mi ritrovo davanti a un portiere: quello è il mio ambiente", ha raccontato una volta uscito dall'aula il nativo di Altamura, che da oggi è ufficialmente un ragioniere. Ma il percorso di studi non è ancora completato. "Voglio iscrivermi all’università, indirizzo economia e commercio. Però c’è ancora tempo".

Mister doppia cifra

Intanto, l'ex Empoli si appresta a cominciare la seconda stagione di fila in Liguria con indosso la maglia blucerchiata. Nell'annata passata, la punta con un trascorso anche in Nazionale ha messo a segno 11 reti, chiudendo per la quarta volta consecutiva in doppia cifra in campionato. Nel 2018-19 ci era riuscito con l'Empoli, firmando 16 gol, poi 21 e 11 con il Sassuolo nei due tornei successivi. L'obiettivo è di toccare almeno quota 10 anche nella prossima Serie A.

