Valenciennes, 9 giugno 2019 - L'attesa è finita. Dopo vent'anni l'Italia torna in campo per il campionato mondiale di calcio femminile e promette di stupire: l'esordio contro l'Australia è in programma oggi, domenica 9 giugno, ore 13, allo 'Stade du Hainaut` di Valenciennes che per l'occasione ospita 17mila spettatori paganti: mai le azzurre hanno goduto di un palcoscenico più grande. Ma non si accontenteranno della presenza. Ora, sotto la direzione della ct Milena Bartolini, vogliono il risultato.

Italia-Australia in tv, orario e canale

La partita è trasmessa in diretta su Sky Sport Mondiali e in chiaro su Rai Due. Live streaming su Sky Go e su RaiPlay. Si gioca a Valenciennes, fischio d’inizio domenica 9 giugno alle ore 13.00.

Le formazioni ufficiali

Italia (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Guagni; Cernoia, Giugliano, Galli; Girelli, Mauro, Bonansea. Ct: Bartolini

Australia (4-1-4-1): Williams; Carpenter, Plkinghome, Kennedy, Catley; Van Egmond; Raso, Yallop, Foord, Logarzo; Kerr.

Campionato mondiale calcio femminile, i risultati

Ecco i risultati delle squadre che hanno giocato ieri.

Girone A

Francia - Corea del Sud 3-0

Norvegia - Nigeria 3-0

Classifica: Francia e Norvegia 3 punti; Corea del Sud, Nigeria 0

Girone B

Germania - Cina 1-0

Spagna - Sudafrica 3-1



Classifica: Germania, Spagna 3 punti; Cina, Sudafrica 0

IL PUNTO (di Gianmarco Marchini) - L’appuntamento con la storia è per le 13 a Valenciennes, nord della Francia. A vent’anni di distanza dall’ultima volta, l’Italia femminile si ripresenta al campionato mondiale di calcio. Bellissima ed emozionata come a un primo incontro. La consapevolezza, invece, è forte, fortissima perché figlia di sudore e sacrifici, di mille battaglie per conquistare qualcosa che ai maschi è concesso a prescindere: il sogno di giocare a pallone. Un sogno difeso contro pregiudizi, un sogno spinto oltre gli ostacoli. In questi ultimi vent’anni il movimento calcistico femminile ha fatto passi da gigante, una rivoluzione. Oggi le bambine hanno campi da calcio più vicini a casa e delle eroine cui ispirarsi. Oggi le ragazze della ct Milena Bertolini giocheranno soprattutto per quelle bambine, per quel sogno che anni fa sembrava irraggiungibile e invece adesso è diventato realtà. Oggi quel sogno andrà difeso dalla pericolissima Australia, nazionale autorevole nel panorama mondiale (sesta nel ranking Fifa), primo esame in un girone di ferro completato da Brasile e Giamaica.

«E’ la vigilia più attesa, ci stiamo preparando da molto tempo. Abbiamo voglia di giocare questa massima competizione, è quello che ogni giocatrice sogna di fare fin da quando è piccola. Siamo pronte», dice con la solita imperturbabilità il capitano della Nazionale e della Juventus Sara Gama. Tutto il mondo ha imparato a conoscerla perché la Mattel le dedicò una Barbie speciale (oggi esposta al J Museum di Torino). Facile riconoscere quei riccioli. La buona notizia è che tutto il mondo ora comincia a imparare i nomi delle altre nostre campionesse. «Loro ci temono? Significa che abbiamo lavorato bene – sottolinea Sara –, sentire che le altre nazionali cominciano a rispettarci è significativo. Scenderemo in campo umili, ma con la giusta determinazione».

Ieri il ct australiano Ante Milicic ha speso belle parole per le azzurre, facendo i nomi di Sabatino, Mauro e Bonansea. «Fa piacere, ma da un lato dispiace – ha commentato sorridendo Milena Bertolini – Vuol dire che non ci sottovalutano. Se una nazionale come l’Australia dice di temerci significa che abbiamo fatto tanti passi in avanti e che il movimento è cresciuto».

Davanti agli oltre 17mila dello ‘Stade du Hainaut’, le azzurre cercheranno punti chiave anche in ottica futuro: superare il girone, infatti, permetterebbe all’Italia di ambire ai tre posti riservati alle migliori nazionali europee per l’Olimpiade di Tokyo 2020.

La sostanza, certo. Ma la ct Bertolini tiene molto anche alla forma: "Oltre al risultato mi interessa la prestazione delle ragazze, sarà importante far vedere un bel calcio ed esprimere una buona qualità di gioco: è questo il primo veicolo per far appassionare le persone"