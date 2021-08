Milano, 19 agosto 2021 - La trasferta sul campo della Sampdoria apre il calendario del Milan nella serie A 2021-2022. Il match di Marassi si giocherà lunedì 23 agosto (alle 20.45). Prima della prima pausa per le nazionali la squadra di Stefano Pioli farà il suo esordio a San Siro contro il Cagliari. Poi due big match per Zlatan Ibrahimovic e compagni: alla quarta giornata ancora in casa contro la Lazio e alla quinta trasferta a Torino contro la Juventus. Snodo importante della prima parte del campionato il confronto ravvicinato con Roma (11ª giornata) e Inter nel derby (12ª giornata).

Dopo la pausa per le festività di Natale e di fine 2021, il campionato del Milan ripartirà con il confronto di nuovo con la Roma, frutto questo del calendario asimmetrico. Fra la 23ª giornata e la 24ª giornata un bivio decisivo: in programma rispettivamente Milan-Juve e Inter-Milan. Al penultimo turno attenzione a Milan-Atalanta. Di seguito tutte le gare del calendario completo del Milan.

Giornata per giornata

1ª giornata (23 agosto 2021)

Sampdoria-Milan (ore 20.45)



2ª giornata (29 agosto 2021)

Milan-Cagliari (ore 20.45)



3ª giornata (12 settembre 2021)

Milan-Lazio



4ª giornata (19 settembre 2021)

Juventus-Milan



5ª giornata (22 settembre 2021)

Milan-Venezia



6ª giornata (26 settembre 2021)

Spezia-Milan



7ª giornata (3 ottobre 2021)

Atalanta-Milan



8ª giornata (17 ottobre 2021)

Milan-Verona



9ª giornata (24 ottobre 2021)

Bologna-Milan



10ª giornata (27 ottobre 2021)

Milan-Torino



11ª giornata (31 ottobre 2021)

Roma-Milan



12ª giornata (7 novembre 2021)

Milan-Inter



13ª giornata (21 novembre 2021)

Fiorentina-Milan



14ª giornata (28 novembre 2021)

Milan-Sassuolo



15ª giornata (1 dicembre 2021)

Genoa-Milan



16ª giornata (5 dicembre 2021)

Milan-Salernitana



17ª giornata (12 dicembre 2021)

Udinese-Milan



18ª giornata (19 dicembre 2021)

Milan-Napoli



19ª giornata (22 dicembre 2021)

Empoli-Milan



20ª giornata (6 gennaio 2022)

Milan-Roma



21ª giornata (9 gennaio 2022)

Venezia-Milan



22ª giornata (16 gennaio 2022)

Milan-Spezia



23ª giornata (23 gennaio 2022)

Milan-Juve



24ª giornata (6 febbraio 2022)

Inter-Milan



25ª giornata (13 febbraio 2022)

Milan-Sampdoria



26ª giornata (20 febbraio 2022)

Salernitana-Milan



27ª giornata (27 febbraio 2022)

Milan-Udinese



28ª giornata (6 marzo 2022)

Napoli-Milan



29ª giornata (13 marzo 2022)

Milan-Empoli



30ª giornata (20 marzo 2022)

Cagliari-Milan



31ª giornata (3 aprile 2022)

Milan-Bologna



32ª giornata (10 aprile 2022)

Torino-Milan



33ª giornata (17 aprile 2022)

Milan-Genoa



34ª giornata (24 aprile 2022)

Lazio-Milan



35ª giornata (1 maggio 2022)

Milan-Fiorentina



36ª giornata (8 maggio 2022)

Verona-Milan



37ª giornata (15 maggio 2022)

Milan-Atalanta



38ª giornata (22 maggio 2022)

Sassuolo-Milan

Il calendario della Serie A in Pdf