Milano, 19 agosto 2021 - La Serie A 2020-2021 riparte con la caccia all'Inter campione d'Italia. Il calendario dei nerazzurri prevede come esordio in campionato il match del 21 agosto a San Siro contro il Genoa. Per la squadra di Simone Inzaghi un bivio importante della stagione è in programma già a cavallo fra settembre e ottobre. Atalanta (alla sesta giornata), Lazio (all'ottava) e Juventus (alla nona) diranno già molto sulla nuova Inter del dopo Antonio Conte senza la stella Romelu Lukaku. Una dietro l'altra anche le sfide con il Milan (dodicesima) e Napoli (tredicesima).

Il calendario asimmetrico all'esordio in Serie A ha combinato per l'Inter un periodo davvero intenso anche alla ripresa delle operazioni dopo la pausa invernale. Fra gennaio e febbraio i nerazzurri giocheranno in casa con la Lazio (21ª giornata), a Bergamo contro l'Atalanta (22ª giornata), sfideranno il Milan nel derby di ritorno (24ª giornata) e scenderanno a Napoli (25ª giornata). Alla 31ª giornata c'è Juventus-Inter. Di seguito il calendario completo dell'Inter.

Giornata per giornata

1ª giornata (21 agosto 2021)

Inter-Genoa (ore 18.30)



2ª giornata (27 agosto 2021)

Hellas Verona-Inter (ore 20.45)



3ª giornata (12 settembre 2021)

Sampdoria-Inter



4ª giornata (19 settembre 2021)

Inter-Bologna



5ª giornata (22 settembre 2021)

Fiorentina-Inter



6ª giornata (26 settembre 2021)

Inter-Atalanta



7ª giornata (3 ottobre 2021)

Sassuolo-Inter



8ª giornata (17 ottobre 2021)

Lazio-Inter



9ª giornata (24 ottobre 2021)

Inter-Juventus



10ª giornata (27 ottobre 2021)

Empoli-Inter



11ª giornata (31 ottobre 2021)

Inter-Udinese



12ª giornata (7 novembre 2021)

Milan-Inter



13ª giornata (21 novembre 2021)

Inter-Napoli



14ª giornata (28 novembre 2021)

Venezia-Inter



15ª giornata (1 dicembre 2021)

Inter-Spezia



16ª giornata (5 dicembre 2021)

Roma-Inter



17ª giornata (12 dicembre 2021)

Inter-Cagliari



18ª giornata (19 dicembre 2021)

Salernitana-Inter



19ª giornata (22 dicembre 2021)

Inter-Torino



20ª giornata (6 gennaio 2022)

Bologna-Inter



21ª giornata (9 gennaio 2022)

Inter-Lazio



22ª giornata (16 gennaio 2022)

Atalanta-Inter



23ª giornata (23 gennaio 2022)

Inter-Venezia



24ª giornata (6 febbraio 2022)

Inter-Milan



25ª giornata (13 febbraio 2022)

Napoli-Inter



26ª giornata (20 febbraio 2022)

Inter-Sassuolo



27ª giornata (27 febbraio 2022)

Genoa-Inter



28ª giornata (6 marzo 2022)

Inter-Salernitana



29ª giornata (13 marzo 2022)

Torino-Inter



30ª giornata (20 marzo 2022)

Inter-Fiorentina



31ª giornata (3 aprile 2022)

Juventus-Inter



32ª giornata (10 aprile 2022)

Inter-Hellas Verona



33ª giornata (17 aprile 2022)

Spezia-Inter



34ª giornata (24 aprile 2022)

Inter-Roma



35ª giornata (1 maggio 2022)

Udinese-Inter



36ª giornata (8 maggio 2022)

Inter-Empoli



37ª giornata (15 maggio 2022)

Cagliari-Inter



38ª giornata (22 maggio 2022)

Inter-Sampdoria

Il calendario della Serie A in Pdf